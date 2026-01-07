Главный кандидат на жизнь разочаровывает: что не так с океаном спутника Юпитера

Европа

Новый анализ данных о Европе — одном из крупнейших спутников Юпитера — свидетельствует, что океан под ее ледяной корой может быть гораздо менее активным, чем считалось. Исследователи предполагают: на дне этого океана не хватает энергии для геологических процессов, которые могут поддерживать жизнь.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Европа давно считается перспективным местом для поиска внеземных организмов. Под слоем льда толщиной примерно 15-25 км, по оценкам ученых, расположен океан глубиной до 150 км — больше земного по объему. На дне этого океана должна была бы лежать каменистая мантия, окружающая металлическое ядро спутника.

Ранее исследователи допускали возможность существования подводных вулканов или гидротермальных источников — подобных тем, что могут быть на Энцеладе или активно извергаются на Ио. Однако новая работа показывает обратное: морское дно Европы, вероятно, почти не имеет энергетических источников.

«Если бы мы могли исследовать этот океан с помощью подводной лодки с дистанционным управлением, мы прогнозируем, что не увидели бы никаких новых трещин, активных вулканов или шлейфов горячей воды на морском дне», — отметил автор исследования Пол Бирн, доцент Вашингтонского университета в Сент-Луисе. По его словам, геологическая активность на дне океана выглядит минимальной.

Гравитационные взаимодействия между спутниками Юпитера и самим газовым гигантом создают приливное нагревание, которое частично не дает Европе замерзнуть полностью. Но, по подсчетам ученых, современного приливного разогрева недостаточно для формирования динамической геологии на дне океана.

«Кажется, что энергии просто не хватает для поддержания жизни, по крайней мере сегодня», — отметил Брин.

Более точные ответы могут дать новые исследования. NASA готовит миссию Europa Clipper, которая будет изучать ледяной спутник вблизи, а ESA уже работает над миссией Juice — она должна исследовать Европу, Каллисто и Ганимед. В ближайшие десятилетия ученые надеются окончательно выяснить, может ли этот далекий мир быть пригодным для жизни.

