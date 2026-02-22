Люди могут жить дольше: новое исследование показало неожиданные результат

Долголетие

Новое масштабное исследование 450 регионов Западной Европы раскрывает неравномерность процессов старения и указывает на зоны, где продолжительность жизни продолжает стремительно расти.

Об этом пишет издание Live Science.

В течение последних 150 лет в развитых странах наблюдалась устойчивая тенденция к удлинению возраста. ХХ век стал периодом настоящего прорыва благодаря победе над многими инфекциями и успехам в лечении сердечно-сосудистых болезней. Однако в последнее время научное сообщество разделилось: одни считают, что мы вплотную приблизились к «биологическому потолку», другие же убеждены, что потенциал человеческого организма еще не исчерпан.

Масштабный анализ европейской демографии

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, охватило данные с 1992 по 2019 год. Ученые проанализировали показатели смертности почти 400 миллионов жителей в 13 странах Западной Европы, в частности в Испании, Дании и Швейцарии. Использование сложных статистических методов позволило отсеять случайные колебания (например, последствия аномальной жары 2003 года или эпидемий гриппа) и выделить фундаментальные тренды.

Главный месседж ученых оптимистичен: признаков замедления роста продолжительности жизни в регионах-лидерах нет.

Темпы прироста: В наиболее благополучных зонах (Северная Италия, Швейцария, отдельные провинции Испании и Франции) продолжительность жизни мужчин ежегодно увеличивается в среднем на 2,5 месяца, а женщин — на 1,5 месяца.

Рекорды 2019 года: Перед началом пандемии средний показатель в этих регионах достиг 83 лет для мужчин и 87 лет для женщин.

Это опровергает теорию о существовании непреодолимой «стеклянной крыши» для человеческого возраста в обозримом будущем.

Несмотря на общий оптимизм, с середины 2000-х годов наблюдается тревожная дивергенция. Если в 90-х годах отстающие регионы быстро догоняли лидеров, то после 2005 года этот процесс остановился.

Регионы-авангарды: Продолжают бить рекорды долголетия.

Регионы-аутсайдеры: В Восточной Германии, Бельгийской Валлонии и частях Великобритании прогресс фактически замер, а кое-где началось обратное движение.

Критический возраст

Исследователи обнаружили, что главной причиной регионального неравенства является уровень смертности именно в возрастном промежутке от 55 до 74 лет.

В 1990-х годах смертность в этой группе стремительно падала благодаря новой медицине и изменению образа жизни. Сегодня в некоторых районах (например, средиземноморское побережье Франции и большая часть Германии) риск умереть в этом возрасте снова начал расти.

Ученые связывают это не только с медицинскими аспектами, но и с социально-экономическими факторами: последствиями кризиса 2008 года, качеством питания, распространением курения и употребления алкоголя.

Будущее человеческого долголетия сейчас зависит не столько от разгадки генетического кода, сколько от способности общества преодолевать социальные пропасти. Пока небольшая часть территорий продолжает раздвигать границы возможного, большинство европейских регионов сталкивается со стагнацией. Главный вызов современности — сделать успехи медицины и высокий стандарт жизни доступными для всех, независимо от географии.

