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Молочные продукты без коров: растения научили производить ключевой белок молока
Ученые научили растения производить β-казеин – один из главных белков коровьего молока, что может приблизить создание полноценных молочных продуктов без использования животных.
Ученые продемонстрировали, что растения могут производить β-казеин – один из основных белков коровьего молока, который влияет на его питательные свойства, кремовую текстуру и пригодность для изготовления сыра.
Об этом говорится в материале Earth.com.
Исследование провела команда под руководством Одеда Шосеева из Еврейского университета в Иерусалиме в сотрудничестве с новозеландской компанией Miruku.
В ходе эксперимента ученые модифицировали семена арабидопсиса, чтобы они синтезировали бычий казеин. Молочный белок соединили с участком растительного олеозина, который взаимодействует с масляными тельцами внутри клеток семян.
Первоначально исследователи ожидали, что β-казеин будет накапливаться в специальных клеточных хранилищах. Однако электронная микроскопия показала, что белок сформировал ранее неизвестные структуры вокруг масляных телец.
По своему строению они напоминали природные казеиновые мицеллы, содержащиеся в молоке. При этом накопление молочного белка не мешало семенам нормально прорастать.
Наиболее успешные модифицированные растения производили β-казеин в количестве около 1,26% общего объема растворимого белка семян. Это более высокий результат, чем во многих предыдущих попытках получить казеин в растениях.
Ученые считают, что открытый механизм может помочь создать более эффективные системы производства настоящих молочных белков без использования животных. Такой подход потребует меньше воды, земли и других ресурсов, чем традиционное молочное животноводство.
Результаты исследования могут быть полезны не только для пищевой промышленности. Подобные технологии способны также упростить производство терапевтических белков, лекарств и других биологических препаратов.
После экспериментов с арабидопсисом исследователи перенесли технологию на сафлор. Эту масличную культуру считают перспективной для масштабирования, поскольку она устойчива к жаре и может расти на засушливых землях.
В перспективе растения могут стать своеобразными биологическими фабриками для производства молочных ингредиентов, которые по свойствам будут приближаться к белкам коровьего молока.
Напомним, новое исследование поставило под сомнение распространенное мнение о безусловной пользе полного отказа от сахара.