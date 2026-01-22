Только скафандр на борту: поврежденный Шэньчжоу-20 вернулся на Землю без экипажа

Шэньчжоу-20 вернули на Землю / © CCTV

Реклама

Китайская возвращающаяся капсула «Шэньчжоу-20», которую на орбите повредил космический мусор, успешно совершила посадку на площадке Дунфэн во Внутренней Монголии. Полет завершился 19 января — после 270 дней на орбите и девяти месяцев стыковки со станцией «Тяньгун». На борту не было людей, только списанный скафандр для выходов в открытый космос.

Об этом сообщило издание Space.

Возвращение «Шэньчжоу-20» стало частью первой экстренной операции в истории китайской пилотируемой космонавтики. Первоначальную дату спуска перенесли после того, как в окне капсулы обнаружили микротрещины, вероятно вызванные ударом космического мусора. Осмотр после посадки подтвердил: капсула сохранилась в нормальном состоянии, а оборудование внутри не пострадало.

Реклама

Повреждения иллюминатора заставили Китай задействовать резервный корабль. 24 ноября на орбиту экстренно отправили беспилотный «Шэньчжоу-22» — он должен принять экипаж «Шэньчжоу-21», который сейчас работает на станции. Астронавтов «Шэньчжоу-20» заранее вернули домой на другом корабле — рисковать спуском в поврежденной капсуле сочли нецелесообразным.

Для укрепления иллюминатора на борт доставили специальное устройство. Астронавты установили его еще на орбите, улучшив теплозащиту и герметичность капсулы перед возвращением.

Операция по поиску и эвакуации также имела уникальные особенности. По словам командующего посадочной зоны Сюй Пэна, миссия стала первой в самый холодный период года на этой площадке. Морозы испытали спасательные подразделения и оборудование, поэтому команды заранее готовились к работе в экстремальных условиях.

К эвакуации впервые привлекли дроны и беспилотные наземные системы — вертолетное подразделение в этот раз не использовали. Также наземным специалистам пришлось самостоятельно отсоединить парашют: без экипажа внутри он не мог быть отделен вручную, а порывы ветра могли потянуть капсулу по земле.

Реклама

Среди груза «Шэньчжоу-20» был скафандр, который провел в космосе более четырех лет и обеспечил 20 выходов в открытый космос для 11 астронавтов — значительно больше планового ресурса.

Экипаж корабля ранее заметил повреждение: след треугольной формы длиной около двух сантиметров на внешнем стекле иллюминатора. В капсуле установлена трехслойная конструкция окна — термостойкий внешний слой, окно давления и внутренний защитный слой. Лабораторные испытания должны были ответить на ключевой вопрос: выдержит ли трещина возвращение в атмосферу.

Китайская космическая программа работает в режиме постоянной резервной готовности: каждая миссия имеет дублер. Впервые этот принцип пришлось реализовать «в боевом режиме» — от обнаружения проблемы до запуска резервной капсулы прошло всего 16 дней.

Тем временем в Китае уже готовят к запуску корабль «Шэньчжоу-23». По данным CNSA, ракета «Чанчжэнь 2F Y23» вскоре будет доставлена на стартовую площадку.

Реклама

В ведомстве заявили: возвращение «Шэньчжоу-20» означает успешное завершение ключевых задач первой масштабной экстренной операции на китайской космической станции.

Напомним, астрономы увидели звездный взрыв, который произошел лишь через миллиард лет после Большого взрыва.