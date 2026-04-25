Знак @ существует с 1536 года: для чего его использовали до появления Интернета

Символ @, который сегодня ассоциируется с электронной почтой и соцсетями, появился задолго до цифровой эпохи. Первое документальное использование этого знака датируется 1536 годом, хотя некоторые исследователи считают, что он мог существовать еще раньше.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Одна из самых распространенных версий связана с латинскими писцами, которые вручную переписывали рукописи и часто использовали сокращения, чтобы ускорить работу. Считается, что символ @ мог возникнуть как стилизованное сокращение латинского слова ad, что означает «к», «на» или «в направлении». По этой версии, знак образовался из буквы «a» и буквы «d», закрученной в петлю.

Еще одно раннее и довольно загадочное использование @ обнаружили в болгарском переводе греческой хроники 1345 года. Там этот символ один раз заменил букву «А» в слове «Аминь». Почему писарь применил именно такой знак и больше не повторял этого в тексте — до сих пор неизвестно.

Существует также теория, что французские писцы использовали @ как декоративный вариант написания à, что означает «до». Однако убедительных доказательств этой версии немного.

Самое весомое историческое подтверждение использования символа нашли в 2000 году. Профессор истории науки Римского университета Ла Сапиенца Джорджо Стабиле обнаружил знак @ в письме флорентийского купца, датированном 4 мая 1536 года. В документе символ использовался в коммерческом значении — как пометка «по цене». Например, он мог означать, что определенное количество кувшинов оливкового масла продается за конкретную сумму.

Именно в таком значении знак @ использовали и значительно позже — в XIX веке. Бухгалтеры, торговцы и владельцы магазинов печатали его в финансовых документах и бухгалтерских книгах, чтобы указывать стоимость товара за единицу. Из-за этого символ и появился на печатных машинках.

Настоящее «цифровое перерождение» @ пережил в 1971 году. Американский инженер Рэй Томлинсон работал над созданием первой программы электронной почты для ARPANET. Он искал отдельное обозначение, которое бы давало операционной системе четкий сигнал о считывании адреса — для этого знак должен был почти не использоваться ни в разговорной речи, ни в компьютерном коде. Именно поэтому символ @ оказался идеальным вариантом.

По словам Томлинсона, он искал знак, который редко используется и не вызовет путаницы. Среди вариантов были запятая, восклицательный знак или знак равенства, однако именно @ оказался наиболее логичным и удобным. Это решение фактически подарило старинному символу новую жизнь и сделало его одной из самых узнаваемых эмблем цифровой эпохи.

Интересно, что в разных странах мира знак @ имеет свои неофициальные названия. Например, на языке африкаанс его называют «хвост обезьяны», на датском — «хобот слона» или «свиной хвост», на французском — «улитка» или «маленькая улитка», на иврите — «штрудель», а в тайском — словом, которое примерно означает «извивающийся червь».

