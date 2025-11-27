Эти сорта перца будут родить как в жару, так и в холод: плоды вырастают гигантскими и мясистыми

Выращивание сладкого перца — дело не из простых, ведь эта культура чувствительна к температурным колебаниям. Но есть уникальные сорта, которые не только выдерживают жару и резкие похолодания, но и радуют рекордными урожаями. Их плоды вырастают гигантскими, сочными и мясистыми — именно такими, какие хочет видеть каждый огородник. Рассказываем о самых надежных сортах, которые дают стабильный урожай даже когда погода подводит.

«Гигант холодоустойчивый». Этот сорт выведен специально для регионов с нестабильным климатом. Почему следует посадить: выдерживает понижение температуры до +6°C; плоды достигают веса до 450 г; толщина стенки плода — более 1 см; дает стабильно высокий урожай даже в пасмурное лето. Вкус этого перца нежный и сладкий — идеален для салатов и фарширования.

«Солнечный мегамясистый». Сорт прекрасно переносит жару до +40°C, не теряя способности завязывать плоды. Достоинства: большие перцы длиной до 25 см; плотная сочная мякоть; стойкость к засухе; длительное плодоношение — до первых холодов. Этот перец любят огородники за его сочность и яркий аромат.

«Атлант Северный». Универсальный сорт, одинаково хорошо развивающийся и в холодные, и в жаркие периоды. Особенности сорта: формирует крупные, ровные плоды весом до 380 г; быстро восстанавливается после стресса; неприхотливый к составу почвы; дает до 12 крупных перцев из одного куста. Это один из самых стабильных сортов для открытого грунта.

«Король стенки». Основное преимущество — очень толстая стена, иногда до 12 мм. Сорт дает гигантские мясистые плоды, выдерживает резкие суточные колебания температур, не подвержен гнили и грибковым болезням. Эксперты называют этот сорт идеальным для фарширования.