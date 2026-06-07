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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
438
Время на прочтение
1 мин

Как избавиться от жира и налета на кухне за считанные минуты: мебель будет чистой очень долго

Это доступный и эффективный способ, который помогает очистить поверхности в считанные минуты и надолго сохранить чистоту кухни.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Чем отчистить грязь из кухонной мебели

Чем отчистить грязь из кухонной мебели

Жир и липкий налет на кухне появляются незаметно, но очень быстро скапливаются на шкафах, плитке и рабочих поверхностях. Со временем обычная протирания уже не помогает, и кухня остается грязной даже после уборки. Опытные хозяйки знают простой способ, позволяющий растворить жир буквально за несколько минут и надолго сохранить чистоту поверхностей без агрессивной химии.

Чем быстро убрать жир и липкий налет

Эффективным домашним средством считается раствор хозяйственного мыла с горячей водой и небольшим количеством порошка горчицы. Именно горчица помогает быстро расщеплять жир, а мыло усиливает очищающий эффект.

Такой раствор:

  • быстро растворяет жировой налет;

  • убирает липкость с поверхностей;

  • очищает даже старые загрязнения;

  • не повреждает кухонную мебель.

Как правильно использовать средство

Чтобы получить максимальный эффект, важно действовать правильно:

  • раствор наносится на загрязненную поверхность губкой;

  • оставить на 2–5 минут для растворения жира;

  • протереть мягкой тряпкой из микрофибры;

  • при необходимости повторить на сильных загрязнениях.

Особенно хорошо этот способ работает на кухонных шкафах, плитках и вытяжках.

Почему жир исчезает быстро и надолго после такой чистки

Горчичный порошок обладает природными жирорасщепляющими свойствами, а в сочетании с мылом он разрушает структуру жирового слоя. Это позволяет не просто смыть грязь, а именно растворить ее. В результате:

  • поверхности становятся чистыми без липкости;

  • жир не скапливается так быстро;

  • кухня дольше сохраняет опрятный вид.

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Дата публикации
Количество просмотров
438
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