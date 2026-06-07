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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
2 хв

Як позбутися жиру й липкого нальоту на кухні за лічені хвилини: меблі будуть чистими дуже довго

Це доступний і ефективний спосіб, який допомагає очистити поверхні за лічені хвилини та надовго зберегти чистоту кухні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Чим відчистити бруд із кухонних меблів

Чим відчистити бруд із кухонних меблів

Жир і липкий наліт на кухні з’являються непомітно, але дуже швидко накопичуються на шафах, плитці та робочих поверхнях. З часом звичайне протирання вже не допомагає, і кухня залишається брудною навіть після прибирання. Досвідчені господині знають простий спосіб, який дозволяє розчинити жир буквально за кілька хвилин і надовго зберегти чистоту поверхонь без агресивної хімії.

Чим швидко прибрати жир і липкий наліт

Найефективнішим домашнім засобом вважається розчин господарського мила з гарячою водою та невеликою кількістю порошку гірчиці. Саме гірчиця допомагає швидко розщеплювати жир, а мило підсилює очищувальний ефект.

Такий розчин:

  • швидко розчиняє жировий наліт;

  • прибирає липкість із поверхонь;

  • очищає навіть старі забруднення;

  • не пошкоджує кухонні меблі.

Як правильно використовувати засіб

Щоб отримати максимальний ефект, важливо діяти правильно:

  • розчин наноситься на забруднену поверхню губкою;

  • залишити на 2–5 хвилин для розчинення жиру;

  • протерти м’якою ганчіркою з мікрофібри;

  • при необхідності повторити на сильних забрудненнях.

Особливо добре цей спосіб працює на кухонних шафах, плитці та витяжці.

Чому жир зникає швидко й надовго після такого чищення

Гірчичний порошок має природні жиророзщеплювальні властивості, а у поєднанні з милом він руйнує структуру жирового шару. Це дозволяє не просто змити бруд, а саме розчинити його. У результаті:

  • поверхні стають чистими без липкості;

  • жир не накопичується так швидко;

  • кухня довше зберігає охайний вигляд.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
15
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