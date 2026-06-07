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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар "Шахедом" по сховищу ядерного палива: з'явилися фото наслідків

Показали фото будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яку пошкодив «Шахед».

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Удар по сховищу

Удар по сховищу

Внаслідок атаки дрона-камікадзе типу «Шахед» пошкоджено будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. На фото зафіксовано наслідки удару.

Про це пише «Енергоатом».

Україна вже звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Очікується, що команда агентства, яка працює на Чорнобильському майданчику, найближчим часом проведе оцінку наслідків інциденту.

Інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих ризиків уточнюється.

Як ми писали, Росія завдала удару по сховищу відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні, внаслідок чого зафіксовано руйнування об’єкта. Водночас, за попередніми даними, рівень радіації не перевищує норми, ситуація перебуває під контролем фахівців. До оцінки наслідків інциденту залучені українські служби та міжнародні експерти, зокрема МАГАТЕ.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
140
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