Удар "Шахедом" по сховищу ядерного палива: з'явилися фото наслідків

Удар по сховищу

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Внаслідок атаки дрона-камікадзе типу «Шахед» пошкоджено будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. На фото зафіксовано наслідки удару.

Про це пише «Енергоатом».

Україна вже звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Очікується, що команда агентства, яка працює на Чорнобильському майданчику, найближчим часом проведе оцінку наслідків інциденту.

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Інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих ризиків уточнюється.

Як ми писали, Росія завдала удару по сховищу відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні, внаслідок чого зафіксовано руйнування об’єкта. Водночас, за попередніми даними, рівень радіації не перевищує норми, ситуація перебуває під контролем фахівців. До оцінки наслідків інциденту залучені українські служби та міжнародні експерти, зокрема МАГАТЕ.

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