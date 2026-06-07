Щоб бачив світ її очима: жінка змішала прах померлого собаки з фарбою для татуажу повік

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Після втрати свого улюбленого собаки мешканка Великої Британії знайшла незвичайний спосіб зберегти його поруч із собою. Жінка вирішила додати прах домашнього улюбленця до фарби для напівперманентної підводки для очей, щоб, за її словами, пес і надалі «бачив світ її очима».

Про це вона розповіла This Morning.

Клер Гобсон, яка працює майстринею перманентного макіяжу, важко переживала смерть свого собаки за окликом Патч. Чотирилапий друг прожив поруч із нею два десятиліття, тому прощання виявилося особливо болісним.

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Коли жінка почала готуватися до переїзду до Дубая, вона зрозуміла, що не хоче перевозити урну з прахом у валізі та постійно хвилюватися за неї.

«Я збиралася поїхати до Дубая, щоб переїхати туди. Я жила, переїжджаючи з однієї країни до іншої, і подумала: «Я не хочу класти його прах у валізу», — розповіла Клер під час участі в програмі.

Саме тоді їй спала на думку нестандартна ідея.

«Я подумала: «О, я роблю татуювання підводки для очей, і я впевнена, що люди роблять татуювання із зображенням своїх коханих на тілі, то чому б просто не зробити це підводкою?».

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За словами Гобсон, вона чудово розуміла, що така ідея може здатися дивною. Проте бажання зберегти особливий зв’язок із собакою виявилося сильнішим за сумніви.

Для реалізації задуму жінка звернулася до знайомого майстра перманентного макіяжу. Цікаво, що ця людина також нещодавно втратила домашнього улюбленця, тому поставилася до прохання з розумінням.

Фахівці змішали невелику кількість попелу Патча з пігментом для напівперманентної підводки, після чого за допомогою спеціальної голки ввели суміш у шкіру повік.

Клер пояснює, що її рішення продиктоване не бажанням привернути увагу, а глибокою любов’ю до собаки.

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«Собаки — вони віддані, вони надійні, вони поруч щодня, цілують тебе, коли ти повертаєшся з роботи, і це, можна сказати, найчистіша форма любові», — сказала жінка. «У них немає злості. Немає маніпуляцій. Вони раді бачити тебе щодня протягом 20 років».

Клер Гобсон / © This Morning

Хоча татуювання у вигляді підводки для очей не є довічним, його ефект може зберігатися протягом декількох років. Коли пігмент почне втрачати насиченість, жінка планує оновити процедуру.

За її словами, частина попелу Патча залишилася, тому за потреби його можна буде знову додати до фарби.

«Він буде там ще довго», — підсумувала британка.

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