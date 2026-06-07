В одній із країн негода відрізала десятки населених пунктів: проводиться евакуація

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У Румунії через сильні зливи та паводки десятки населених пунктів опинилися ізольованими. Частина доріг стала непроїзною.

Про це пише Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Рятувальники проводять евакуацію людей із підтоплених територій та допомагають населенню, яке опинилося в зоні ризику. Вода затопила будинки, господарства та інфраструктуру, що значно ускладнило доступ до окремих громад.

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До ліквідації наслідків негоди залучені пожежники, спецтехніка та аварійні служби. Влада закликає громадян дотримуватися заходів безпеки, оскільки складні погодні умови зберігаються.

Раніше йшлося про те, зміна клімату вже змінює не лише силу повеней, а й час їх настання — у багатьох регіонах світу вони зміщуються від звичних дат. За даними досліджень, при потеплінні на 1,5°C час найбільших повеней може зсунутися більш ніж на тиждень приблизно на половині суші Землі, що критично для систем захисту та прогнозування. Фахівці наголошують: традиційні «календарі повеней» більше не працюють, тому планування безпеки та управління водними ресурсами потрібно переглядати.

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