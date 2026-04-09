- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 9
- Время на прочтение
- 2 мин
Какие сорта картофеля не стоит сажать на своем огороде: клубни растут мелкими и невкусными
Эти сорта имеют низкую адаптацию к разным климатическим условиям, чувствительность к болезням и требовательность к почве.
Даже опытные огородники иногда сталкиваются с проблемой плохого урожая картофеля. Часто причина кроется не в уходе, а в неправильно выбранном сорте. Некоторые разновидности обладают низкой урожайностью, плохим вкусом и слабой устойчивостью к болезням, поэтому не оправдывают ожиданий.
Какие худшие сорта картофеля: советы огородников
«Невский». Этот сорт долгое время был популярен, но имеет существенные недостатки. Клубни часто вырастают средними или мелкими, особенно на бедных почвах. Вкус достаточно нейтрален, без выраженной насыщенности. Кроме того, он чувствителен к повреждениям и не всегда дает высокий урожай без подкормки.
«Славянка». Сорт привлекает большими клубнями и хорошей формой, но имеет проблемы со вкусом. Мякоть часто водянистая, особенно при избытке влаги в почве. Такой картофель не подходит для жарки и тушения, и вообще имеет посредственные вкусовые качества.
«Луговская». Этот сорт может давать неплохой урожай, но он очень требователен. В неблагоприятных условиях клубни вырастают мелкими, а урожайность резко падает. Картофель нуждается в плодородной почве и регулярном уходе, иначе результат разочаровывает.
«Адретта». Когда-то популярный сорт, но он достаточно чувствителен к фитофторозу и другим заболеваниям. При поражении листьев клубня не успевает нормально развиваться. В результате урожай может быть значительно ниже ожидаемого.
«Рокко». Этот сорт известен своим вкусом, но не всегда радует количеством. В засушливых условиях и на бедных почвах формирует мало клубней, которые могут быть разного размера. Требует стабильного полива и регулярного ухода.