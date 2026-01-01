Когда стоит убрать новогоднюю елку: дата, которую выбирают чаще всего

Новогодняя елка / © Freepik

Реклама

В конце рождественско-новогоднего периода многие люди задумываются, когда именно стоит убирать елку и праздничные украшения. Единого правила не существует: одни делают это сразу после Рождества, другие оставляют декор до Нового года или даже дольше. В то же время эксперты называют дату, которую большинство считает оптимальной.

Об этом сообщило издание Express.

Самым популярным днем для снятия елки является Двенадцатая ночь — 5 января. Именно ее многие семьи воспринимают как символическое завершение праздничного сезона. Эксперты отмечают, что традиция имеет давнее происхождение и берет начало еще в IV веке, когда церковный календарь четко очерчивал границы рождественского периода.

Реклама

В то же время существует и альтернативная дата — 6 января, когда отмечают Богоявление. Этот праздник также известен как День Трех Королей или Малое Рождество. С годами он стал еще одним распространенным ориентиром для тех, кто решает, когда прощаться с рождественской елкой, гирляндами и шариками. Для многих именно Богоявление логично завершает праздничный цикл.

Некоторые семьи, наоборот, не ждут января. Распространенное суеверие гласит, что если оставить елку после полуночи 31 декабря, можно «перенести» проблемы старого года в новый. Из-за этого часть людей убирает праздничный декор еще до наступления Нового года, воспринимая это как способ начать с чистого листа.

Существуют и церковные рекомендации. Согласно католической традиции, самым подходящим временем для уборки рождественских украшений считают Сретение Господне. Этот праздник отмечают через 40 дней после рождения Иисуса Христа, и он символизирует представление младенца Иисуса и Марии в храме. В некоторых толкованиях считается, что снимать декор раньше этой даты — плохая примета.

В то же время существуют и противоположные убеждения. Часть суеверий утверждает, что оставлять рождественские украшения после 6 января — нежелательно. Также бытуют традиции, связанные с омелой: по ним ее не рекомендуют приносить в дом до наступления Нового года, независимо от того, сняты ли другие украшения.

Реклама

Эксперты отмечают, что несмотря на многообразие дат, традиций и примет, окончательное решение остается личным выбором. Для одних снятие елки означает завершение праздников и подготовку дома к будням, для других — желание сохранить атмосферу тепла и уюта как можно дольше.

Напомним, ранее мы рассказывали, что рождественская елка может быть как экологическим выбором, так и источником дополнительных выбросов. Специалисты сравнили влияние настоящих и искусственных деревьев на окружающую среду.