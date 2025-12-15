- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
Магнитная буря 15 декабря: чего ожидать от солнечной активности
Сегодня прогнозируется слабая магнитная буря.
В понедельник, 15 декабря, магнитная буря ослабла. Солнечная активность будет соответствовать К-индексу 3.
Об этом сообщил ресурс meteoagent.
Геомагнитная обстановка остается относительно стабильной. По предварительным прогнозам специалистов возможны незначительные колебания магнитного поля, которые могут почувствовать люди с повышенной метеочувствительностью.
Отмечается, что геомагнитные возмущения будут непродолжительны и неустойчивы, без резких пиков активности.
Заметим, что даже незначительные геомагнитные колебания могут ощущаться с повышенной чувствительностью к изменениям погоды или метеозависимыми. Именно поэтому следует позаботиться о регулярном и достаточном сне, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и употреблять сбалансированную пищу.