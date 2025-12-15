ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1341
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 15 декабря: чего ожидать от солнечной активности

Сегодня прогнозируется слабая магнитная буря.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В понедельник, 15 декабря, магнитная буря ослабла. Солнечная активность будет соответствовать К-индексу 3.

Об этом сообщил ресурс meteoagent.

Геомагнитная обстановка остается относительно стабильной. По предварительным прогнозам специалистов возможны незначительные колебания магнитного поля, которые могут почувствовать люди с повышенной метеочувствительностью.

Отмечается, что геомагнитные возмущения будут непродолжительны и неустойчивы, без резких пиков активности.

Магнитная буря 15 декабря. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 15 декабря. Фото: meteoagent.

Заметим, что даже незначительные геомагнитные колебания могут ощущаться с повышенной чувствительностью к изменениям погоды или метеозависимыми. Именно поэтому следует позаботиться о регулярном и достаточном сне, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и употреблять сбалансированную пищу.

Дата публикации
Количество просмотров
1341
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie