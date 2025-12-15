Магнитная буря 15 декабря: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря / © Associated Press

Реклама

В понедельник, 15 декабря, магнитная буря ослабла. Солнечная активность будет соответствовать К-индексу 3.

Об этом сообщил ресурс meteoagent.

Геомагнитная обстановка остается относительно стабильной. По предварительным прогнозам специалистов возможны незначительные колебания магнитного поля, которые могут почувствовать люди с повышенной метеочувствительностью.

Реклама

Отмечается, что геомагнитные возмущения будут непродолжительны и неустойчивы, без резких пиков активности.

Магнитная буря 15 декабря. Фото: meteoagent.

Заметим, что даже незначительные геомагнитные колебания могут ощущаться с повышенной чувствительностью к изменениям погоды или метеозависимыми. Именно поэтому следует позаботиться о регулярном и достаточном сне, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и употреблять сбалансированную пищу.