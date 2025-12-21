- Дата публикации
-
Магнитная буря 21 декабря: чего ожидать от солнечной активности
Геомагнитная обстановка стабильна.
Сегодня, 21 декабря, магнитная буря будет низкой. Ожидается К-индекс 1,7 (зеленого уровня), что соответствует слабым возмущениям.
Об этом сообщает Британская геологическая служба и Meteoagent.
Скорость солнечного ветра снизилась. Земля вышла из-под влияния высокоскоростного потока корональной дыры. Сегодня геомагнитные условия будут оставаться на очень спокойном уровне.
Заметим, что даже незначительные геомагнитные колебания могут ощущаться с повышенной чувствительностью к изменениям погоды или метеозависимыми. Именно поэтому следует позаботиться о регулярном и достаточном сне, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и употреблять сбалансированную пищу.
