Магнитная буря 21 декабря: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © pixabay.com

Сегодня, 21 декабря, магнитная буря будет низкой. Ожидается К-индекс 1,7 (зеленого уровня), что соответствует слабым возмущениям.

Об этом сообщает Британская геологическая служба и Meteoagent.

Скорость солнечного ветра снизилась. Земля вышла из-под влияния высокоскоростного потока корональной дыры. Сегодня геомагнитные условия будут оставаться на очень спокойном уровне.

Магнитная буря 21 декабря. Фото: Meteoagent.

Заметим, что даже незначительные геомагнитные колебания могут ощущаться с повышенной чувствительностью к изменениям погоды или метеозависимыми. Именно поэтому следует позаботиться о регулярном и достаточном сне, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и употреблять сбалансированную пищу.

