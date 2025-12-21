Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к пассивной агрессии

Гороскоп / © Credits

Она бывает самой разной — как явной и нарочитой, так и скрытой, как активной — в виде шумных скандалов, так и пассивной — например, в виде игру в молчанку.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, склонные к пассивной агрессии.

Рак

Может показаться, что Раки попали в этот список случайно — они такие скромные и милые, что их трудно заподозрить в агрессии, но именно в этом и состоит их коварство: представители знака они не станут устраивать экспрессивности разборки, а просто замкнуться в себе, чем доведут партнера буквально до отчаяния.

Скорпион

Со Скорпионом лучше не связываться: когда речь идет о пассивной агрессии — они мастера своего дела. Их агрессия спокойна и глубоко психологична: интуиция у представителей знака развита лучше, чем у кого бы то ни было, они буквально видят других людей насквозь, поэтому хорошо знают, на какую «кнопку» нажать, чтобы мало ему не показалось.

Весы

Весы не зря называют «железными руками в бархатных перчатках»: добиваясь своего, они не станут ругаться и скандалить, но при этом практически незаметно — создав для партнера невыносимую моральную обстановку — заставят его поступить в своих, а не в его интересах, а это — высший пилотаж пассивной агрессии.

