Магнітна буря 21 грудня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © pixabay.com

Сьогодні, 21 грудня, магнітна буря буде низькою. Очікується К-індекс 1,7 (зеленого рівня), що відповідає слабким збуренням.

Про це повідомляє Британська геологічна служба і Мeteoagent.

Швидкість сонячного вітру знизилася. Земля вийшла з-під впливу високошвидкісного потоку корональної діри. Сьогодні геомагнітні умови залишатимуться на дуже спокійному рівневі.

Магнітна буря 21 грудня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть відчуватися людьми з підвищеною чутливістю до змін погоди чи метеозалежні. Саме тому варто подбати про регулярний і достатній сон, уникати перевтоми, підтримувати водний баланс і вживати збалансовану їжу.

