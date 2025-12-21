- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 435
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 21 грудня: чого очікувати від сонячної активності
Геомагнітна обстановка стабільна.
Сьогодні, 21 грудня, магнітна буря буде низькою. Очікується К-індекс 1,7 (зеленого рівня), що відповідає слабким збуренням.
Про це повідомляє Британська геологічна служба і Мeteoagent.
Швидкість сонячного вітру знизилася. Земля вийшла з-під впливу високошвидкісного потоку корональної діри. Сьогодні геомагнітні умови залишатимуться на дуже спокійному рівневі.
Зауважимо, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть відчуватися людьми з підвищеною чутливістю до змін погоди чи метеозалежні. Саме тому варто подбати про регулярний і достатній сон, уникати перевтоми, підтримувати водний баланс і вживати збалансовану їжу.
Нагадаємо, ми писали про те, чи вдарить вона на вихідні - 20-21 грудня.