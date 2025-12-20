- Дата публікації
Магнітна буря: стало відомо, чи вдарить вона на вихідні - 20-21 грудня
Вже від початку наступного тижня є ймовірність того, що активність Сонця стане більш потужною, ніж зараз.
У суботу, 20 грудня, і в неділю, 21 грудня, магнітних бур не очікується. Активність Сонця буде низькою - очікується К-індекс-3 і К-індекс 1,7 відповідно.
Про це повідомляє Британська геологічна служба.
Така активність Сонця відповідає слабким магнітним бурям. За інформацією вчених, швидкість сонячного вітру знижується, адже Земля виходить з-під впливу високошвидкісного потоку з корональної діри. Очікується, що геомагнітні умови будуть спокійними.
За даними британських вчених, ще один високошвидкісний потік стане геоефективним наприкінці доби 22 грудня. Це може спричинити деякі періоди активних геомагнітних умов, з ймовірністю деяких періодів STORM G1 на початку наступного тижня.
