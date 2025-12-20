ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря: стало відомо, чи вдарить вона на вихідні - 20-21 грудня

Вже від початку наступного тижня є ймовірність того, що активність Сонця стане більш потужною, ніж зараз.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 20 грудня, і в неділю, 21 грудня, магнітних бур не очікується. Активність Сонця буде низькою - очікується К-індекс-3 і К-індекс 1,7 відповідно.

Про це повідомляє Британська геологічна служба.

Така активність Сонця відповідає слабким магнітним бурям. За інформацією вчених, швидкість сонячного вітру знижується, адже Земля виходить з-під впливу високошвидкісного потоку з корональної діри. Очікується, що геомагнітні умови будуть спокійними.

За даними британських вчених, ще один високошвидкісний потік стане геоефективним наприкінці доби 22 грудня. Це може спричинити деякі періоди активних геомагнітних умов, з ймовірністю деяких періодів STORM G1 на початку наступного тижня.

Прогноз магнітних бур на 20-21 грудня. Фото: meteoagent.

Прогноз магнітних бур на 20-21 грудня. Фото: meteoagent.

