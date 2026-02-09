Магнитная буря 9 февраля: какая ее мощность

Магнитная буря

На Земле 9 февраля ожидается повышенная геомагнитная активность из-за фазы солнечного цикла. Хотя колебания будут умеренными, метеочувствительные люди могут почувствовать дискомфорт.

С 9 февраля на Земле прогнозируется рост геомагнитной активности. Солнце сейчас находится в фазе повышенной активности, поэтому в течение недели возможны нестабильные магнитные условия, а также слабая магнитная буря, которая может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Наиболее благоприятными днями станут 9 — 11 февраля. В этот период ожидаются лишь незначительные колебания магнитного поля (Kp 3), которые обычно не вызывают серьезного дискомфорта. В то же время отдельные люди могут испытывать легкую усталость, сонливость или трудности с концентрацией внимания.

Что такое магнитные бури и как они влияют на людей?

Магнитные бури — это нарушения магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками и потоками солнечного ветра. Когда заряженные частицы достигают планеты, они могут временно влиять на работу нервной и сердечно-сосудистой систем.

Уровень геомагнитной активности определяют по K-индексу:

Kp 0-2 — спокойное состояние,

Kp 3-4 — умеренные колебания,

Kp 5 и выше — магнитная буря.

Даже умеренные возмущения часто ощущаются людьми с хроническими заболеваниями или повышенной чувствительностью к изменениям погоды. Чаще всего на геомагнитные колебания реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и гипотоники, метеочувствительные лица, люди пожилого возраста, те, у кого есть нарушения сна или хроническая усталость, люди, находящиеся в состоянии длительного стресса.

Напомним, на Солнце стремительно выросло гигантское пятно 4366, которое уже достигло половины размера легендарного Каррингтонского пятна. За сутки оно спровоцировало 27 вспышек, в том числе самую мощную в этом году — класса Х8. Хотя основные корональные выбросы пройдут мимо Земли, по данным SpaceWeather и NOAA, ожидаемые касательные удары могут вызвать магнитные бури категорий G1 — G2.