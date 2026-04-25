Мужчина построил секретный дом в торговом центре и годами там жил незамеченным

ТРЦ Providence Place Mall / © dailystar.co.uk

Реклама

Когда реклама говорит, что в торговом центре есть все для жизни, Майкл Таунсенд воспринял это буквально. Оказавшись на улице через выселение, художник обустроил себе тайное помещение площадью 70 квадратных метров прямо под носом у охраны и тысяч покупателей.

Об этом пишет таблоид The Daily Star.

История Майкла Таунсенда, о которой снова упомянули западные СМИ, похожа на сюжет голливудского фильма, но она произошла в реальности в торговом центре Providence Place Mall (штат Род-Айленд, США).

Реклама

Гениальная идея из отчаяния

В 2003 году Майкл оказался в затруднении: застройщики выселили его из старого дома, чтобы построить новые объекты. Ирония судьбы заключалась в том, что именно те же застройщики раньше построили огромный ТРЦ, мимо которого Майкл ежедневно пробегал.

Услышав по радио рекламу центра, где приятный голос рассказывал, как «было бы здорово жить в ТРЦ, ведь там все необходимое», Таунсенд вспомнил об удивительном пустыре, который заметил во время строительства здания еще в 1999 году. Это была техническая зона, которая осталась пустой из-за особенностей архитектуры.

Плейстейшн, диван и никакой воды

Вместе с друзьями-художниками Майкл превратил бетонную пустоту в уютную квартиру площадью 70 квадратных метров. Чтобы спрятать жилье, они построили стену из пеноблоков и установили неприметную техническую дверь.

Внутри все было для комфорта: диван и мебель, игровая приставка PlayStation, коллекция произведений искусства и фотоальбомы.

Реклама

Единственным минусом было отсутствие водопровода — жителям приходилось пользоваться общественными туалетами торгового центра, смешиваясь с толпой покупателей.

«Наш план не заключался в том, чтобы прожить там неделю. Мы просто решили там поселиться», — вспоминает Майкл.

Художники в своем секретном доме / © dailystar.co.uk

Четыре года под прикрытием

Невероятно, но группа художников умудрялась жить в ТРЦ четыре года. Они соблюдали строгую конспирацию: не рассказывали о жилье никому и обычно приходили «домой» только ночью.

Конец секретной жизни наступил в 2007 году. Охрана заподозрила неладное и начала слежку. Однажды Майкл заметил, что дверь в его квартиру выбита, а PlayStation и личные вещи исчезли. Вскоре он был задержан на месте.

Реклама

Пожизненный срок… на шоппинг

Судья отнесся к «квартиранту» с определенным пониманием и назначил только испытательный срок. Однако администрация ТРЦ была менее снисходительной: Майклу Таунсенду навсегда запретили появляться на территории Providence Place Mall.

Сам Майкл говорит, что этот перформанс был попыткой «лучше понять торговый центр и жизнь потребителя». Даже спустя годы он признается: «Я бы очень хотел вернуться назад». Для него эти ключи от тайной двери навсегда остались символом абсолютного доверия и артистической свободы.

Напомним, Майкл Брэндон Поуп из Лас-Вегаса раньше был бездомным, теперь зарабатывает 700 тысяч долларов в год.