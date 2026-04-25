Чоловік побудував секретний будинок у торговому центрі і роками там жив непоміченим

Художник облаштував секретне помешкання з меблями та приставкою у технічній порожнині будівлі, де роками переховувався від охорони та поліції.

Світлана Несчетна
ТРЦ Providence Place Mall / © dailystar.co.uk

Коли реклама каже, що у торговому центрі є «все для життя», Майкл Таунсенд сприйняв це буквально. Опинившись на вулиці через виселення, художник облаштував собі таємне помешкання площею 70 квадратних метрів прямо під носом у охорони та тисяч покупців.

Про це пише таблоїд The Daily Star.

Історія Майкла Таунсенда, про яку знову згадали західні ЗМІ, схожа на сюжет голлівудського фільму, але вона сталася в реальності у торговому центрі Providence Place Mall (штат Род-Айленд, США).

Геніальна ідея з розпачу

У 2003 році Майкл опинився у скруті: забудовники виселили його зі старого будинку, щоб звести нові об’єкти. Іронія долі полягала в тому, що саме ті самі забудовники раніше збудували величезний ТРЦ, повз який Майкл щодня пробігав.

Почувши по радіо рекламу центру, де приємний голос розповідав, як «було б чудово жити в ТРЦ, адже там є все необхідне», Таунсенд згадав про дивну пустку, яку помітив під час будівництва будівлі ще у 1999 році. Це була технічна зона, яка залишилася порожньою через особливості архітектури.

Плейстейшн, диван і жодної води

Разом із друзями-художниками Майкл перетворив бетонну порожнечу на затишну квартиру площею 70 квадратних метрів. Щоб сховати житло, вони звели стіну з піноблоків і встановили непримітні технічні двері.

Всередині було все для комфорту: диван та меблі, ігрова приставка PlayStation, колекція творів мистецтва та фотоальбоми.

Єдиним мінусом була відсутність водопроводу — мешканцям доводилося користуватися громадськими туалетами торгового центру, змішуючись із натовпом покупців.

«Наш план не полягав у тому, щоб пожити там тиждень. Ми просто вирішили там оселитися», — згадує Майкл.

Митці у своєму секретному будинку / © dailystar.co.uk

Чотири роки під прикриттям

Неймовірно, але група митців примудрялася жити в ТРЦ чотири роки. Вони дотримувалися суворої конспірації: не розповідали про житло нікому і зазвичай приходили «додому» лише вночі.

Кінець секретному життю настав у 2007 році. Охорона запідозрила неладне і почала стеження. Одного разу Майкл помітив, що двері в його квартиру вибиті, а PlayStation та особисті речі зникли. Невдовзі його затримали на місці.

Довічний термін… на шопінг

Суддя поставився до «квартиранта» з певним розумінням і призначив лише випробувальний термін. Проте адміністрація ТРЦ була менш поблажливою: Майклу Таунсенду назавжди заборонили з’являтися на території Providence Place Mall.

Сам Майкл каже, що цей перформанс був спробою «краще зрозуміти торговий центр і життя споживача». Навіть через роки він зізнається: «Я дуже хотів би повернутися назад». Для нього ці ключі від таємних дверей назавжди залишилися символом абсолютної довіри та артистичної свободи.

Нагадаємо, Майкл Брендон Поуп із Лас-Вегаса раніше був безхатьком, тепер заробляє 700 тисяч доларів на рік.

