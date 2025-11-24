Двоє американців планували захопити цілий острів за допомогою "армії безхатченків"

Острів Гонав біля узбережжя Гаїті / © metro.co.uk

Двоє молодих американців, 21-річний Гевін Вайзенберг та 20-річний Таннер Томас, постануть перед судом за розробку шокувального плану «колонізації» острова Гонав біля узбережжя Гаїті.

Про це пише Metro.

Кінцевою метою молодиків було створення власного тоталітарного режиму, який передбачав знищення всіх чоловіків та перетворення жінок і дітей на рабів.

Ця справа настільки неймовірно жорстока та зухвала, що тягне на сценарій божевільного трилера.

21-річний Гевін Вайзенберг та 20-річний Таннер Томас / © metro.co.uk

«Армія безхатченків» та рік підготовки

Згідно з матеріалами справи, протягом майже року дует детально пропрацьовував свій план. Їхня стратегія включала:

Отримання військових навичок: Вайзенберг вступив до пожежної академії, а Томас пішов служити на авіабазу ВПС США.

Логістика: Вони вивчали місцевість, логістичні маршрути та навіть навчалися керувати вітрильними човнами.

Ударна сила: Найбільш незвичним елементом плану було озброєння та використання армії, набраної з безхатченків Вашингтона, яких вони збиралися переправити на острів для штурму.

Викриття та довічне ув’язнення

Підозріла поведінка молодиків привернула увагу військових, які розпочали перевірку. Під час допиту обидва швидко зізналися у своїх намірах.

Зараз Вайзенбергу та Томасу загрожує довічне ув’язнення.

Ця справа вже отримала назву «сценарій для нового фільму» через свою неймовірну жорстокість та зухвалість.