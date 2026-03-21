Не упустите момент: эти культуры можно сажать на огороде до Благовещения, и они выживут даже в раннюю весну

Важно: до Благовещения сеют только те растения, которые выдерживают прохладу. Помидоры, огурцы, перец или кабачки оставляют для более поздней высадки, когда почва прогреется достаточно для их активного роста.

Еще один ключевой момент — погода. Почва должна оттаять и прогреться по меньшей мере до +5…+7°C, без лишней влаги и промерзания. Именно такие условия создают идеальный старт для ранних посевов.

Холодостойкие культуры для ранней весны

Редис

Первый овощ, появляющийся на огороде. Быстро сходит, не боится холодной погоды и дает урожай уже через 3–4 недели.

Морковь

Ранние сорта моркови сеют именно в начале весны. Семена прорастают в прохладной почве, а раннее посев гарантирует сочные и нежные корнеплоды.

Петрушка

Выдерживает низкие температуры и быстро сходит. Посеяв ее рано, можно иметь свежую зелень уже в начале лета.

Укроп

Укроп не боится мороза и часто прорастает даже после небольших заморозков. Одно из первых весенних посевов на огороде.

Горох

Идеален для ранней весны. Любит прохладную погоду и плохо переносит жару, поэтому высевание в этот период лучше.

Шпинат

Одна из самых устойчивых к холоду культур. Растет быстро и дарит раннюю витаминную зелень.

Лук на перо

Посеяв лук-севок рано, уже через несколько недель можно срезать первый зеленый лук для салатов.

Листовой салат

Отлично растет в прохладную погоду и дает быстрый урожай, снабжая свежую зелень в самом начале сезона.