Не упустите момент: эти культуры можно сажать на огороде до Благовещения, и они выживут даже в раннюю весну
В 2026 году Благовещение празднуют 25 марта. Народная мудрость утверждает: по сей день земля просыпается после зимнего сна. Так что настало время первых весенних посевов — особенно для холодостойких культур, которые не боятся ранних заморозков и перепадов температур.
Важно: до Благовещения сеют только те растения, которые выдерживают прохладу. Помидоры, огурцы, перец или кабачки оставляют для более поздней высадки, когда почва прогреется достаточно для их активного роста.
Еще один ключевой момент — погода. Почва должна оттаять и прогреться по меньшей мере до +5…+7°C, без лишней влаги и промерзания. Именно такие условия создают идеальный старт для ранних посевов.
Холодостойкие культуры для ранней весны
Редис
Первый овощ, появляющийся на огороде. Быстро сходит, не боится холодной погоды и дает урожай уже через 3–4 недели.
Морковь
Ранние сорта моркови сеют именно в начале весны. Семена прорастают в прохладной почве, а раннее посев гарантирует сочные и нежные корнеплоды.
Петрушка
Выдерживает низкие температуры и быстро сходит. Посеяв ее рано, можно иметь свежую зелень уже в начале лета.
Укроп
Укроп не боится мороза и часто прорастает даже после небольших заморозков. Одно из первых весенних посевов на огороде.
Горох
Идеален для ранней весны. Любит прохладную погоду и плохо переносит жару, поэтому высевание в этот период лучше.
Шпинат
Одна из самых устойчивых к холоду культур. Растет быстро и дарит раннюю витаминную зелень.
Лук на перо
Посеяв лук-севок рано, уже через несколько недель можно срезать первый зеленый лук для салатов.
Листовой салат
Отлично растет в прохладную погоду и дает быстрый урожай, снабжая свежую зелень в самом начале сезона.