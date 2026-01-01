Нейробиолог рассказал, как благодаря одному действию утром можно улучшить метаболизм и укрепить мунитет

Фото иллюстративное / © unsplash.com

Реклама

Известный нейробиолог назвал одно простое действие, которое каждый человек должен выполнять ежедневно в течение первого часа после пробуждения для поддержания здоровья мозга.

Хотя метод кажется максимально легким в исполнении, специалисты отмечают, что современный темп жизни и бытовые привычки часто становятся серьезным препятствием для внедрения этой рекомендации в ежедневную рутину, об этом пишет The Mirror.

Известный американский нейробиолог и популяризатор науки Эндрю Губерман в течение длительного времени отмечает критическую важность утренних солнечных ванн. Он относит контакт с дневным светом в первые часы после пробуждения в пятерку самых эффективных инструментов для укрепления физического состояния, повышения когнитивных возможностей и стабилизации эмоционального фона.

Реклама

По словам ученого, естественное освещение является главным регулятором циркадных ритмов — наших внутренних «биологических часов». Именно этот механизм не только отвечает за здоровый цикл сна и бодрости, но и координирует работу метаболизма, чувство голода и терморегуляцию организма.

Впустите утренний свет в свою комнату

Эндрю Губерман призывает запускать дневной свет в свою комнату утром, даже если небо затянуто облаками. Он уточняет, что термин «дневной свет» корректнее «солнечный», ведь даже пасмурным утром интенсивность излучения значительно выше, чем ночью.

Профессор объясняет, что «получение» дневного света в первые часы после пробуждения стимулирует своевременный выброс кортизола. Это не только заряжает ваш организм энергией, улучшает метаболизм, иммунитет и фокусировку, но и программирует его на легкое засыпание вечером.

Несмотря на очевидную пользу, для многих — например, родителей или дистанционных работников — найти время для этой процедуры в утренней рутине остается сложным вызовом.

Реклама

Какое количество солнечного света нужно получать в течение дня

Один из подписчиков пожаловался Эндрю Губерману: из-за работы с американскими клиентами он живет в часовом поясе с разницей в 11 часов и почти не видит солнца. Он спросил, как уменьшить вред для здоровья, если график изменить невозможно.

Вот что посоветовал профессор:

Получай свет сразу после сна: главное правило — дать глазам порцию яркого света в течение первого часа после того, как вы проснулись.

«искусственное солнце»: если вы встаете задолго до рассвета, используйте специальную лампу (ее можно поставить в ванной или на кухне). Это «обманет» организм и даст сигнал к пробуждению;

дедлайн до 10 утра: в идеале получить дневной свет нужно до 10:00. Это поможет вечером быстрее заснуть и лучше выспаться;

ловите каждый луч: пользуйтесь любой возможностью: выходите на короткую прогулку утром или днем; старайтесь работать возле окна; чаще бывайте на улице или хотя бы смотрите в окно во время поездок.



Какие преимущества солнечного света

Солнечный свет способствует выработке витамина D — ключевого питательного вещества для организма. Витамин D помогает уменьшать воспаление, поддерживает здоровье костей, работу иммунной системы, метаболизм глюкозы и регулирование уровня кальция.

Реклама

Как отмечается в отчете Национальной медицинской библиотеки, главное преимущество солнечного света — именно в его способности повышать уровень витамина D, поскольку дефицит этого витамина чаще всего связан с недостаточным пребыванием на солнце.

Считается, активная форма витамина D регулирует не менее 1000 генов, влияющих на практически все ткани организма, включая те, что отвечают за метаболизм кальция, а также за функционирование нервно-мышечной и иммунной систем.

Кроме этого, как отметил автор Ричард Б. Веллер в статье 2016 года в журнале «Очищение крови», солнечный свет также положительно влияет на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний — независимо от витамина D.

Он добавил, что хотя солнце является фактором риска рака кожи, полное избежание солнечного света может нанести общему здоровью больше вреда, чем пользы.

Реклама

Ранее эксперты рассказали, когда усталость не является нормой. По словам специалистов, в определенных случаях, ощущение постоянного истощения и нехватки энергии может быть сигналом организма о скрытых угрозах для здоровья

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.