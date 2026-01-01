Ученые наконец-то выяснили, какое Солнце на самом деле

Приблизительно через 5 миллиардов лет у Солнца закончится водород для термоядерного синтеза / © Pixabay

Солнце имеет диаметр около 1,4 миллиона километров и более чем в 100 раз превышает Землю. Несмотря на это, с астрономической точки зрения оно считается карликовой звездой. Речь идет не о размерах, а о физических свойствах и стадии эволюции.

Об этом пишет издание LiveScience.

По данным профессора Рочестерского технологического института Майкла Ричмонда, Солнце по яркости и размеру ближе к тусклым звездам. Именно поэтому его отнесли к классу карликовых, несмотря на то, что оно гораздо больше планет.

В то же время называть Солнце желтым не совсем корректно. По словам ученого, максимум его излучения приходится на зеленые длины волн.

«Фактический цвет солнечного света — белый», — объяснил ученый.

По данным Солнечного центра Стэнфордского университета, Солнце кажется нам желтым из-за того, что молекулы атмосферы рассеивают белый свет. Именно этот оптический эффект объясняет, почему и небо имеет голубой цвет.

Солнце постепенно эволюционирует с возрастом. С начала главной последовательности оно уже увеличилось на 10% и будет расти. Несмотря на это расширение, наша звезда будет официально оставаться карликом вплоть до финальных стадий своего существования.

По прогнозам исследователей, через 5 миллиардов лет Солнце исчерпает запасы водорода и завершит эпоху карлика, превратившись в красного гиганта. В процессе расширения звезда остынет и поглотит орбиту Венеры, а вероятно — и на Земле.

