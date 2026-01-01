Нейробіолог розповів, як завдяки одній дії вранці можна покращити метаболізм та зміцнити мунітет

Фото ілюстративне / © unsplash.com

Відомий нейробіолог назвав одну просту дію, яку кожна людина має виконувати щодня протягом першої години після пробудження для підтримки здоров’я мозку.

Хоча метод здається максимально легким у виконанні, фахівці зауважують, що сучасний темп життя та побутові звички часто стають серйозною перешкодою для впровадження цієї рекомендації в щоденну рутину, про це пише The Mirror.

Відомий американський нейробіолог та популяризатор науки Ендрю Губерман протягом тривалого часу наголошує на критичній важливості ранкових сонячних ванн. Він відносить контакт із денним світлом у перші години після пробудження до п’ятірки найефективніших інструментів для зміцнення фізичного стану, підвищення когнітивних можливостей та стабілізації емоційного фону.

За словами науковця, природне освітлення є головним регулятором циркадних ритмів — нашого внутрішнього «біологічного годинника». Саме цей механізм не лише відповідає за здоровий цикл сну та бадьорості, а й координує роботу метаболізму, відчуття голоду та терморегуляцію організму.

Впустіть ранкове світло у свою кімнату

Ендрю Губерман закликає запускати денне світло до своєї кімнати вранці, навіть якщо небо затягнуте хмарами. Він уточнює, що термін «денне світло» коректніший за «сонячне», адже навіть похмурого ранку інтенсивність випромінювання значно вища, ніж уночі.

Професор пояснює, що «отримання» денного світла в перші години після пробудження стимулює вчасний викид кортизолу. Це не лише заряджає ваш організм енергією, покращує метаболізм, імунітет та фокусування, а й програмує його на легке засинання ввечері.

Попри очевидну користь, для багатьох — наприклад, батьків чи дистанційних працівників — знайти час для цієї процедури в ранковій рутині залишається складним викликом.

Яку кількість сонячного світла потрібно отримувати упродовж дня

Один із підписників поскаржився Ендрю Губерману: через роботу з американськими клієнтами він живе в часовому поясі з різницею у 11 годин і майже не бачить сонця. Він запитав, як зменшити шкоду для здоров’я, якщо графік змінити неможливо.

Ось що порадив професор:

Отримуй світло відразу після сну: головне правило — дати очам порцію яскравого світла протягом першої години після того, як ви прокинулися.

«штучне сонце»: якщо ви встаєте задовго до світанку, використовуйте спеціальну лампу (її можна поставити у ванній або на кухні). Це «обмане» організм і дасть сигнал до пробудження;

дедлайн до 10 ранку: в ідеалі отримати денне світло потрібно до 10:00. Це допоможе ввечері швидше заснути та краще виспатися;

ловіть кожен промінь: користуйтеся будь-якою нагодою: виходьте на коротку прогулянку вранці або вдень; намагайтеся працювати біля вікна; частіше бувайте на вулиці або хоча б дивіться у вікно під час поїздок.



Які переваги сонячного світла

Сонячне світло сприяє виробленню вітаміну D — ключової поживної речовини для організму. Вітамін D допомагає зменшувати запалення, підтримує здоров’я кісток, роботу імунної системи, метаболізм глюкози та регулювання рівня кальцію.

Як зазначається в звіті Національної медичної бібліотеки, головна перевага сонячного світла — саме в його здатності підвищувати рівень вітаміну D, оскільки дефіцит цього вітаміну найчастіше пов’язаний з недостатнім перебуванням на сонці.

Вважається, активна форма вітаміну D регулює щонайменше 1000 генів, що впливають на практично всі тканини організму, включаючи ті, що відповідають за метаболізм кальцію, а також за функціонування нервово-м’язової та імунної систем.

Окрім цього, як зазначив автор Річард Б. Веллер у статті 2016 року в журналі «Очищення крові», сонячне світло також позитивно впливає на фактори ризику серцево-судинних захворювань — незалежно від вітаміну D.

Він додав, що хоча сонце є фактором ризику раку шкіри, повне уникнення сонячного світла може завдати загальному здоров’ю більше шкоди, ніж користі.

