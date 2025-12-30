Коли втома не є нормою: у яких випадках слід негайно звернутися до лікаря

Коли втома стає попереджувальним сигналом організму / © pexels.com

Відчуття втоми після важкого дня — це природня реакція організму. Однак якщо почуття постійного виснаження та браку енергії стає хронічним, це може бути сигналом організму про приховані загрози для здоров’я.

Про це пише Daily Express.

До поширених причин втоми та виснаження належать:

брак сну або безсоння;

стрес;

депресія;

значні зміни в житті (такі як народження дитини або втрата близької людини).

Деякі захворювання (Covid -19 та грип) також можуть призвести до втоми, так само як і гормональні зміни та методи лікування.

Однак, якщо ви відчуваєте постійну втому і не можете визначити конкретну причину, це може бути симптомом захворювання.

До прикладу, денна втома через нічні пробудження, задишка, хропіння або звуки задухи вночі, а також гучне хропіння — все це симптоми апное сну.

Відчуття надзвичайної втоми, спрага, часте сечовипускання, ніж зазвичай (особливо вночі) та втрата ваги можуть бути ознаками діабету.

Сильна втома, що триває щонайменше три місяці та ускладнює повсякденну діяльність, когнітивні проблеми та грипоподібні симптоми можуть свідчити про міалгічний енцефаломієліт або синдром хронічної втоми.

Проте фахівці наголошують — не варто займатися самодіагностикою, якщо у вас є якісь занепокоєння, то вам слід звернутися до свого сімейного лікаря, який допоможе визначити причину вашої втоми або виснаження.

