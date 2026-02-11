ТСН в социальных сетях

291
2 мин

Всего 2 кухонные предметы — и про батареи можно забыть: как подоконник делают дом теплее на несколько градусов

Если подоконник тянет холодом, даже горячие батареи не спасают. Мастера поделились простыми лайфхаками, как быстро уплотнить окна и утеплить подоконники подручными средствами, чтобы в квартире стало на несколько градусов теплее.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Утепление окна и подоконника

Утепление окна и подоконника / © Pixabay

Даже закрытое окно не гарантирует тепло у подоконника. Причина часто не в батареях, а в самом окне, подоконнике или тонкой стене за батареей.

Чтобы исправить проблему, вам понадобятся простые вещи из кухни:

  • пищевая пленка

  • обычная фольга

А также большая картонка, которая поместится за батарею, и двухсторонний скотч.

Как работает лайфхак

Пленка останавливает сквозняки в микрощелях, особенно если окно деревянное и его не отрегулировать как пластиковое.

Для пластиковых окон проверьте эксцентрики: откройте окно, положите лист бумаги и закройте. Если бумага легко извлекается, подкрутите механизм.

Для деревянных окон можно приобрести уплотнители — поролоновые или резиновые. Приклейте их на чистую раму. Если уплотнителей нет — ничего страшного, даже без них подручными средствами можно сделать дом более теплым.

Пошаговая инструкция

  1. Найдите места, откуда дует. Проведите рукой по окну и вдоль стыков подоконник-рама и подоконник-откос. Можно поднести полоску бумаги — если шевелится, здесь течет холод.

  2. Закройте щели пленкой. Отрежьте полосу пищевой пленки, наложите ее на проблемный стык, натягивайте и приглаживайте пальцами.

  3. Сделайте теплоизоляционный экран для батареи. Оберните картонку фольгой, на одну сторону приклейте двухсторонний скотч. Задвиньте картонку за батарею и приклейте вторую сторону к стене.

  4. Проверьте результат. Через 10 минут проведите рукой по стыкам — сквозняк должен стать слабее, а у окна теплее. При необходимости повторите процедуру.

  5. Для дополнительной изоляции перед пленкой можно наклеить малярный скотч — пленка должна немного выходить за его пределы, чтобы плотно облегать стыки.

  6. Фольгированная картонка за батареей отбивает тепло обратно в комнату, не давая ему выходить через тонкую стену, и эффект ощутим почти сразу.

Когда можно выключать батареи

Если вы контролируете отопление, заклеенные окна и теплоизоляционные экраны позволят снизить обогрев. Полностью выключать батареи можно временно — например, в теплый день.

Но когда на улице холодно, лучше оставить отопление включенным. При приближении потепления котел можно перевести на минимальный режим днем и быстро возвращать тепло вечером.

