Утепление окна и подоконника / © Pixabay

Даже закрытое окно не гарантирует тепло у подоконника. Причина часто не в батареях, а в самом окне, подоконнике или тонкой стене за батареей.

Чтобы исправить проблему, вам понадобятся простые вещи из кухни:

пищевая пленка

обычная фольга

А также большая картонка, которая поместится за батарею, и двухсторонний скотч.

Как работает лайфхак

Пленка останавливает сквозняки в микрощелях, особенно если окно деревянное и его не отрегулировать как пластиковое.

Для пластиковых окон проверьте эксцентрики: откройте окно, положите лист бумаги и закройте. Если бумага легко извлекается, подкрутите механизм.

Для деревянных окон можно приобрести уплотнители — поролоновые или резиновые. Приклейте их на чистую раму. Если уплотнителей нет — ничего страшного, даже без них подручными средствами можно сделать дом более теплым.

Пошаговая инструкция

Найдите места, откуда дует. Проведите рукой по окну и вдоль стыков подоконник-рама и подоконник-откос. Можно поднести полоску бумаги — если шевелится, здесь течет холод. Закройте щели пленкой. Отрежьте полосу пищевой пленки, наложите ее на проблемный стык, натягивайте и приглаживайте пальцами. Сделайте теплоизоляционный экран для батареи. Оберните картонку фольгой, на одну сторону приклейте двухсторонний скотч. Задвиньте картонку за батарею и приклейте вторую сторону к стене. Проверьте результат. Через 10 минут проведите рукой по стыкам — сквозняк должен стать слабее, а у окна теплее. При необходимости повторите процедуру. Для дополнительной изоляции перед пленкой можно наклеить малярный скотч — пленка должна немного выходить за его пределы, чтобы плотно облегать стыки. Фольгированная картонка за батареей отбивает тепло обратно в комнату, не давая ему выходить через тонкую стену, и эффект ощутим почти сразу.

Когда можно выключать батареи

Если вы контролируете отопление, заклеенные окна и теплоизоляционные экраны позволят снизить обогрев. Полностью выключать батареи можно временно — например, в теплый день.

Но когда на улице холодно, лучше оставить отопление включенным. При приближении потепления котел можно перевести на минимальный режим днем и быстро возвращать тепло вечером.