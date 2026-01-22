Давос обсуждал виртуальную войну вместо реальной – Politico

Встреча в Давосе / © Associated Press

Реклама

Пока в Украине продолжается настоящая война, лидеров континента отвлекает «фальшивая война» на его западном фланге.

Так обозреватель Politico Джейми Деттмер описывает изменение повестки дня на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«На этой неделе европейские лидеры планировали сосредоточиться на Украине, чтобы убедить Трампа на личной встрече поддержать гарантию безопасности США для Киева. Однако теперь они убеждают американского президента отказаться от своих амбиций водолеты по крупнейшему острову мира, а украинский вопрос отодвинули на второй план», — отмечает автор статьи.

Реклама

По словам украинского высокопоставленного чиновника и иностранного советника, знакомого с позицией Киева, именно эти обстоятельства заставили Владимира Зеленского сомневаться в участии в форуме.

«Из-за споров о Гренландии в Давосе почти не слышат того, что пытаются объяснить и попросить украинские чиновники», — пишет Деттмер. — Однако все боятся за будущее системы безопасности под руководством США, защищавшей Европу после Второй мировой войны. Чиновники Трампа тоже сосредоточились преимущественно на Гренландии и Газе.

«Настоящая война продолжается в Украине. Гренландия отвлекает нас от того, о чем нужно говорить», — отметил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Напомним, первоначально на Всемирном экономическом форуме в Давосе планировалось объявить план экономического развития стоимостью 800 млрд долларов, согласованный Украиной, Европой и США. Но презентацию отложили.

Реклама

Между тем стало известно, что, несмотря на заявления о необходимости оставаться в Киеве, президент Владимир Зеленский все же отправится в Давос, где должен встретиться с Дональдом Трампом.