Дело Баканова: шокирующие показания Сергея Ваганяна на заседании ВСК

Сергей Ваганян на заседании ВСК / © скриншот с видео

На заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по коррупции во время войны прозвучали резонансные свидетельства бизнесмена Сергея Ваганяна. Он описал схему тотального давления на бизнес, которую, по его словам, выстроили экс-глава СБУ Иван Баканов и бывший руководитель внутренней безопасности ведомства Андрей Наумов.

Ваганян утверждает, что фактическое управление службой осуществлял именно Наумов, в то время как Баканов исполнял роль публичного «лица», что позволяло преступной организации собирать десятки миллионов долларов в виде «откатов» и платы за безопасность предпринимателей.

Знакомство предпринимателя с Бакановым

По словам Ваганяна, его знакомство с Бакановым состоялось еще летом 2017 года на одном из мероприятий «95 квартала», где также присутствовали будущие топ-чиновники Офиса президента.

Бизнесмен утверждает, что у него есть аудио, фото и видео, прямо подтверждающие получение Бакановым неправомерной выгоды.

По его оценкам, суммы достигают десятков миллионов долларов.

Ваганян отметил, что есть и другие пострадавшие предприниматели, у которых также есть доказательства, но пока слишком запуганы, чтобы свидетельствовать открыто.

За что Ваганян был вынужден платить Баканову

По словам предпринимателя, деньги он платил за «не препятствование его предпринимательской деятельности».

Пока Баканов и Наумов возглавляли структуру, они гарантировали отсутствие обысков и давления со стороны силовиков на аграрный и медицинский бизнес Ваганян. Выплаты производились регулярно — еженедельно или ежемесячно.

«За это ежемесячно и еженедельно в условиях договоренности суммы были всегда разными», — отметил предприниматель.

Он также рассказал, что требования к нему напрямую обосновывал Наумов, однако в большинстве случаев это было в присутствии самого Баканова.

В качестве примера Ваганян рассказал, что вынужден был заплатить шесть миллионов гривен для того, чтобы торговое судно вышло из порта «Одесса» беспрепятственно.

"Это была часть отката от прибыли", - подчеркнул предприниматель.

Также он рассказал, что платил взятки за то, чтобы торговые суда не попадали на простой по разным причинам: «случайной проверки» санитарной эпидемической службы или санитарной службы из администрации морских портов.

Бизнесмен также отметил, что Баканов не разбирался в вопросах СБУ в соответствии со своей должностью, поэтому ведомством руководил лично Наумов.

«Баканов был только портретом этой службы… Баканов делал все, что говорил Наумов», — подчеркнул Ваганян.

Кто руководил СБУ при Баканове

Сергей Ваганян считает, что руководство СБУ осуществляла преступная организация. В частности, предприниматель рассказал, что Наумов назначал руководителей областных администраций, мог их уволить, то есть имел неограниченное влияние на все кадровые решения СБУ.

По его словам, кроме Наумова и Баканова в преступную организацию входило еще несколько влиятельных лиц, в том числе и известный контрабандист Александр Акст. Как отметил Ваганян, он был не просто «бизнес-партнером» Ивана Баканова и Андрея Наумова, а «кошельком» СБУ.

"Он был практически "кошельком" СБУ, который фактически контролировал всю контрабанду Украины", - подчеркнул Ваганян.

Почему предприниматель именно сейчас рассказал о коррупции

Бизнесмен Ваганян рассказал, что осенью 2021 года Андрей Наумов вызвал его в «бэк-офис» на Лаврской, где предложил за 20 миллионов долларов «купить» должность главы Одесской ОГА.

«За то, что через неделю или две меня должны были назначить главой Одесской областной администрации вместо Гриневецкого. Я сказал, что не хочу, зачем вы заставляете с Бакановым», – рассказал предприниматель.

Ваганян утверждает, что этот вопрос Наумов якобы согласовал с тогдашним главой СБУ Бакановым. После отказа и выезда за границу давление усилилось: в 2025 году СБУ открыла новое производство, сопровождая его обысками и арестами активов близких и родственников бизнесмена.

Поэтому Ваганян решил публично заявить о коррупции в СБУ из-за постоянных угроз и информации о подготовке покушения на его жизнь.

Напомним, ранее НАБУ открыло уголовное производство по вероятной коррупции топ-чиновников СБУ времен Баканова.

