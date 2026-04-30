Евросоюз озадачен разговором Трампа с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

Реклама

Телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным вызывают очень много вопросов.

Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас, передает The Guardian.

«Когда мы видим эти разговоры между президентом Трампом и президентом Путиным, всегда остается много вопросов без ответа», — сказала она.

Реклама

По мнению главного дипломата Евросоюза, мирные переговоры по Украине «зашли в тупик».

При этом она не уточнила, был ли достигнут какой-то существенный прогресс для продолжения мирных переговоров после вчерашнего телефонного разговора Трампа с Путиным.

Зато Кая Каллас отметила парадоксальность этих переговоров, учитывая то, что «Россия открыто восхваляет героическую [борьбу] Ирана против Америки».

Она добавила, что ЕС хотел бы усиления давления на Россию, и «мы не увидели этого в том разговоре».

Реклама

Разговор Трампа с Путиным — что известно

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп сказал в среду, что обсудил с Путиным возможное перемирие между Россией и Украиной.

Напомним, в среду, 29 апреля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Инициатором телефонного звонка был хозяин Кремля, а главной темой разговора была война в Украине.

Новости партнеров