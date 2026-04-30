Почему Путин выпрашивает перемирие на 9 мая: СМИ раскрыли причину внезапного решения Кремля

Российский диктатор Владимир Путин предложил временное прекращение огня в Украине на период празднования 9 мая. Формально Кремль пытается представить это как "мирную инициативу", однако за этим может стоять стремление обезопасить Москву во время одного из главных пропагандистских мероприятий года.

Об этом пишет издание ONET.

О предложении Путина стало известно после его 90-минутного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Украинская сторона отреагировала сразу: в Киеве заявили, что если Россия действительно хочет мира, то должна прекратить огонь немедленно, а не только ради парада.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина готова поддержать полное прекращение огня, но не короткую паузу, привязанную к российским праздникам.

"Почему не сейчас? Зачем ждать до 8 мая? Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Украина готова поддержать полное прекращение огня и призывает Россию объявить его немедленно на 30 дней, а не просто ради парада", — заявил Сибига.

Одной из причин такой инициативы может стать ситуация с самим парадом в Москве. Впервые много лет он должен пройти без тяжелой военной техники — танков, артиллерийских систем и реактивных установок. В Минобороны РФ объясняют это "текущей оперативной обстановкой".

Впрочем, эта формулировка может скрывать сразу несколько проблем. Во-первых, российская армия за годы войны против Украины понесла значительные потери в бронетехнике и артиллерии. Во-вторых, Москва все больше опасается украинских дальнобойных дронов, уже неоднократно долетавших до важных объектов в глубоком тылу РФ.

Временная остановка огня могла бы снизить риск ударов по российской столице во время символического для Кремля мероприятия. Кроме того, такая пауза дала бы российским войскам время для перегруппировки, ремонта техники, подвоза боеприпасов и укрепления позиций после изнурительных боев.

Политически Путин тоже пытается сыграть на дипломатическом поле. Предлагая "перемирие" именно через Трампа, Кремль стремится показать себя якобы готовой к переговорам стороной. Если же Киев откажется от короткой паузы, Москва может попытаться подать Украину как сторону, которая "не хочет мира".

При этом День победы остается центральным элементом путинской пропаганды. Кремль годами связывает войну против Украины с мифом о борьбе с нацизмом, однако в этом году ситуация для Москвы выглядит менее выигрышной: громких успехов на фронте нет, а сам парад будет урезан.

На этом фоне Путину важно не допустить провала празднований в Москве и одновременно создать картинку миротворца, ведущего переговоры с США.

Впрочем, доверия к российским предложениям о прекращении огня почти нет. Ранее Кремль отвергал подобные инициативы Украины, а объявленное Россией "пасхальное перемирие" фактически было нарушено тысячи раз.

Перемирие на 9 мая – что известно

Во время последнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным диктатор заявил, что Россия готова к временному прекращению огня во время Дня победы. Трамп со своей стороны поддержал предложение.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российское предложение о краткосрочном перемирии на 9 мая и поручил украинским представителям выяснить детали через команду президента США Дональда Трампа.

"Поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине. Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания этой войны. Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина предлагает не короткую паузу для российского праздника, а долгосрочное прекращение огня и гарантию безопасности для людей.

В Центре противодействия дезинформации СНБО также считают, что российская инициатива носит прагматический характер. Там отмечают, что Кремль пытается выдать это за "жест доброй воли", хотя на самом деле может стремиться только к спокойному проведению праздничных мероприятий в Москве.

