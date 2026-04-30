Євросоюз спантеличений розмовою Трампа з Путіним

Телефонні розмови президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним викликають дуже багато запитань.

На цьому наголосила верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас, передає The Guardian.

«Коли ми бачимо ці розмови між президентом Трампом і президентом Путіним, завжди залишається багато питань без відповід», — сказала вона.

На думку головної дипломатки Євросоюзу, мирні переговори щодо України «зайшли в глухий кут».

При цьому вона не уточнила, чи було досягнуто якогось суттєвого прогресу для продовження мирних переговорів після вчорашньої телефонної розмови Трампа з Путіним.

Натомість Кая Каллас наголосила на парадоксальності цих переговорів, враховуючи те, що «Росія відкрито вихваляє героїчну [боротьбу] Ірану проти Америки».

Вона додала, що ЄС хотів би посилення тиску на Росію, і «ми не побачили цього в тій розмові».

Розмова Трампа з Путіним — що відомо

Нагадаємо, у середу, 29 квітня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Ініціатором телефонного дзвінка був господар Кремля, а головною темою розмови була війна в Україні.

