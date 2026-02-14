"Можно потерять страну": в Раде поставили точку с вопросом демобилизации

Демобилизация / © ТСН.ua

Демобилизация во время войны является опасной и популистской идеей, которая может поставить под угрозу безопасность страны. Контрактная служба обеспечивает прогнозируемость для военных на фронте.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

Депутат пояснил, что обсуждение демобилизации возникает из-за популистских призывов отдельных коллег, которые больше занимаются собственной публичной харизмой и популярностью, чем реальной ситуацией на фронте.

«Вопрос демобилизации — это результат популистских призывов отдельных коллег, которые занимаются больше своей публичной харизмой, узнаваемостью и „любовью“ к народу, чем реальным положением вещей. Давайте всех отпустим по домам — были бы хорошо восприняты гражданами, но это означало бы потерю страны и жизни под российским военным, тоталитарным режимом», — сказал Вениславский.

Депутат подчеркнул, что идеи массовой демобилизации не имеют исторических аналогов. «Я неоднократно говорил об этом с 2023 года. В условиях полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины, говорить о демобилизации — это нонсенс», — сказал он.

Вениславский отметил, что важно обеспечить прогнозируемость для военных, которые уже годами на фронте. «Мы должны дать прогнозируемость нашим военным, которые на фронте уже четыре года, а некоторые еще с 2014-го. Именно контрактный механизм, контрактная модель этому наиболее будет способствовать», — сказал политик.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп Роман Костенко заявлял, что демобилизация в Украине возможна лишь при условии правильной и справедливой мобилизации; пока продолжается массовое бронирование людей, говорить о демобилизации невозможно.