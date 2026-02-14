ТСН у соціальних мережах

"Можна втратити країну": у Раді поставили крапку із питанням демобілізації

Заклики відпустити всіх військових по домівках виглядають привабливо, але загрожують державі.

Наталія Магдик
Демобілізація

Демобілізація / © ТСН.ua

Демобілізація під час війни є небезпечною і популістською ідеєю, яка може поставити під загрозу безпеку країни. Контрактна служба забезпечує прогнозованість для військових на фронті.

Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю РБК-Україна.

Депутат пояснив, що обговорення демобілізації виникає через популістські заклики окремих колег, які більше переймаються власною публічною харизмою та популярністю, ніж реальною ситуацією на фронті.

«Питання демобілізації — це результат популістських закликів окремих колег, які переймаються більше своєю публічною харизмою, впізнаваністю і „любов’ю“ до народу, ніж реальним станом речей. Давайте всіх відпустимо по домівках — були б гарно сприйняті громадянами, але це означало б втрату країни і життя під російським військовим, тоталітарним режимом», — сказав Веніславський.

Депутат підкреслив, що ідеї масової демобілізації не мають історичних аналогів. «Я неодноразово говорив про це з 2023 року. В умовах повномасштабної війни, яку веде Росія проти України, говорити про демобілізацію — це нонсенс», — сказав він.

Веніславський зазначив, що важливо забезпечити прогнозованість для військових, які вже роками на фронті. «Ми маємо дати прогнозованість нашим військовим, які на фронті вже чотири роки, а дехто ще з 2014-го. Саме контрактний механізм, контрактна модель цьому найбільш сприятиме», — сказав політик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп Роман Костенко заявляв, що демобілізація в Україні можлива лише за умови правильної і справедливої мобілізації; поки триває масове бронювання людей, говорити про демобілізацію неможливо.

