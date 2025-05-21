Новый президент Румынии сообщил, отправит ли войска в Украину

Румынская армия. / © Associated Press

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Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что Бухарест не будет направлять свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии.

Об этом он рассказал в интервью Politico.

Президент пообещал, что его страна готова усиливать поддержку Украины со своей территории. Впрочем, прямое военное привлечение он считает неуместным. В частности, из-за напряженных отношений с агрессоркой Российской Федерацией.

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"Быть частью армий, гарантирующих мир в Украине - нет. Я думаю, что это было бы не очень кстати из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией", - подчеркнул он.

Кроме того, Дан раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию войны. По словам румынского президента, возможные компромиссы с диктатором Владимиром Путиным не гарантируют справедливый мир.

Заметим, что ранее исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан предложил, чтобы страна стала хабом для размещения европейских миротворцев перед отправлением в Украину. Впрочем, от ответа на отправку румынских солдат он уклонился.

Напомним, 18 мая в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержал проевропейский кандидат Никушор Дан, получивший 53,78% голосов.

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Впрочем, проигравший Симион решил обжаловать результаты в Конституционном суде. Он заявил, что во время выборов его оппоненты задействовали "целый механизм мошенничества", покупая голоса. Кроме того, он обвинил в вмешательстве в избирательный процесс Молдову и Францию.

Дата публикации 07:59, 21.05.25 Количество просмотров 4 Кандидат в президенты, проигравший в Румынии, решил обжаловать результаты выборов!