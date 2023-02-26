Почему Украина не разорвала дипотношения с Беларусью: Данилов объяснил

По словам Данилова, украинские дипломаты до сих пор находятся в Беларуси, чтобы не провоцировать Лукашенко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, почему Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Беларусью.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

По словам Данилова, украинские дипломаты до сих пор находятся в Беларуси, чтобы не провоцировать режим Лукашенко отправить свои войска в Украину вместе с россиянами.

"Человек, который на сегодняшний день имеет на территории Беларуси определенные полномочия (Александр Лукашенко. – Ред.), он так считает, он контролирует всю ситуацию. Вы хотите, чтобы мы на сегодняшний день провоцировали ситуацию относительно определенных процессов на территории Беларуси? Я так не считаю", – отметил секретарь СНБО.

Он заверил, что украинские власти понимают, что происходит в Беларуси. Там на сегодняшний день находятся порядка 10 тысяч военных РФ, которые учатся на белорусских полигонах. Белорусы им предоставляют такую возможность.

"У нас нет никакого желания, чтобы с территории Беларуси были предоставлены приказы именно белорусскому войску вторгаться на нашу территорию. Все, что происходит, мы понимаем. Конечно, все процессы, которые там есть, на Беларуси, для нас являются определенным вызовом. Мы делаем все возможное для того, чтобы это не произошло. Еще раз подчеркну, что у нас никакого желания нет, чтобы Беларусь и белорусское войско вступало совместно с россиянами на стороне России", – подытожил Данилов.

Напомним, в июле глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее армия пересечет украинскую границу.

Ранее сообщалось, что в Беларуси на аэродроме, откуда взлетают ракетоносцы МиГ-31, раздались два взрыва. В результате был поврежден российский самолет А-50. На вооружении российской армии имеется только 6 самолетов такого типа. Ответственность за инцидент взяли на себя таинственные белорусские партизаны.

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