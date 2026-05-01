Помощника Трампа отстранили от ролей, связанных с Украиной и Ираном — в чем причина

Дональд Трамп

Соратника президента США Дональда Трампа Джоша Груэнбаума отстранили от участия в формировании политики по войне России против Украины и ситуации вокруг Ирана.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в администрации.

По данным журналистов, решение связано с внутренними замечаниями по его деятельности и пересмотром ролей в команде Трампа. Груэнбаум, ранее имевший влияние на обсуждение международных вопросов, теперь фактически отстранен от этих процессов.

Отмечается, что изменения могут являться частью более широкого переформатирования внешнеполитической стратегии США. Новая позиция чиновника рассматривается как понижение его влияния во властной вертикали.

В то же время, по информации других источников, причиной могли стать конфликты внутри команды и стиль работы Груэнбаума, вызвавший недовольство среди чиновников.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп еще раз шокировал украинцев своим «пониманием» причин войны в нашей стране.

По его мнению, война в Украине продолжается, потому что его предшественник Байден якобы дал на это деньги.

