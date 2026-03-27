Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

Россия пытается заставить Украину покинуть Донбасс, используя косвенное политическое давление и возможные неофициальные договоренности с президентом США Дональдом Трампом.

Такое мнение высказал в прямом эфире телеканала Киев24 журналист и аналитик Сергей Гармаш.

По его словам, еще в августе прошлого года российская сторона осознала, что не способна захватить всю территорию Донецкой области в срок военным путем.

В этой связи, как считает Гармаш, Москва изменила тактику и пытается влиять на ситуацию из-за политических рычагов, в частности через США.

Он отметил, что Россия продвигает нарративы о якобы достигнутых договоренностях во время непубличных контактов, которые могли происходить на Аляске.

«Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы и оттянуть Россию от Китая, и строить свой собственный бизнес в России — для Трампа это очень важно», — заявил Гармаш.

Он добавил, что речь идет также об экономических интересах.

«То есть тащить оттуда мифические „бабки“. Они все это время давят на нас», — сказал аналитик.

По его словам, Украина демонстрирует так называемые гарантии безопасности как инструмент влияния.

«И для них гарантии безопасности, которые они нам обещали, и о которых президент Украины давно говорил, что они готовы на 100% — это тот „пряник“, который нам показывают», — пояснил он.

В то же время, Гармаш подчеркнул, что такие гарантии не могут компенсировать возможные потери для Украины.

«Конечно, никакие гарантии безопасности, особенно Трампа, не могут быть сопоставимы с тем, что мы сами выведем свои войска из Донбасса», — подытожил аналитик.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить гарантии безопасности от США только при выводе войск из Донбасса.

Мы ранее информировали, что с наступлением весны россияне попытались активизировать масштабные атаки на нескольких стратегических направлениях фронта, однако тщательно спланированное весеннее наступление испытало сокрушительный провал.