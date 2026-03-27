Трамп ошарашил заявлением о новом лидере Ирана

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи является геем. Якобы об этом ему сообщили в ЦРУ.

Об этом американский президент сказал в интервью Fox News, сообщает CNN.

Во время разговора ведущий телеканала Джесси Уоттерс спросил Трампа, сказал ли ЦРУ ему, что аятолла-младший — гей?

Реклама

«Ну, они так сказали, но я не знаю, только ли они это говорили. Я думаю, что многие так говорят. Что плохо ставит его во главу угла в этой конкретной стране», — ответил глава Белого дома на вопрос.

В то же время, президент не указал, какие доказательства подтверждают утверждение Центрального разведывательного управления.

Заметим, гомосексуальность незаконна в Иране. Однополые отношения считают нарушением исламских ценностей, а это наказывается согласно шариату страны.

Напомним, накануне Трамп заявил, что вроде бы Иран хотел сделать его новым верховным лидером . Впрочем, американский лидер говорит, что отказал. В то же время он не указал — кто и когда сделал такое предложение.

Реклама

Отметим, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, сын уничтоженного аятоллы Али Хаменеи, выжил во время масштабного ракетного удара 28 февраля. Случилось это только по случайности — он вышел в сад и спасся. В то же время вся его семья погибла.