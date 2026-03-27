Трамп ошарашил заявлением о новом лидере Ирана

Отмечается, что информацию о сексуальной ориентации нового иранского лидера Трамп якобы получил от разведывательного управления США.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи является геем. Якобы об этом ему сообщили в ЦРУ.

Об этом американский президент сказал в интервью Fox News, сообщает CNN.

Во время разговора ведущий телеканала Джесси Уоттерс спросил Трампа, сказал ли ЦРУ ему, что аятолла-младший — гей?

«Ну, они так сказали, но я не знаю, только ли они это говорили. Я думаю, что многие так говорят. Что плохо ставит его во главу угла в этой конкретной стране», — ответил глава Белого дома на вопрос.

В то же время, президент не указал, какие доказательства подтверждают утверждение Центрального разведывательного управления.

Заметим, гомосексуальность незаконна в Иране. Однополые отношения считают нарушением исламских ценностей, а это наказывается согласно шариату страны.

Напомним, накануне Трамп заявил, что вроде бы Иран хотел сделать его новым верховным лидером . Впрочем, американский лидер говорит, что отказал. В то же время он не указал — кто и когда сделал такое предложение.

Отметим, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, сын уничтоженного аятоллы Али Хаменеи, выжил во время масштабного ракетного удара 28 февраля. Случилось это только по случайности — он вышел в сад и спасся. В то же время вся его семья погибла.

