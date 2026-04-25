Смертельная атака по Украине 25 апреля: Зеленский жестко отреагировал

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку по Украине, которую устроила Россия.

Соответствующее заявление глава государства – в Телеграм.

“Тактика у россиян без изменений: ударные дроны, крылатые ракеты и значительное количество баллистики. Большинство мишеней – обычная инфраструктура в городах. Повреждены жилые дома, энергетика, предприятия.

Каждый такой удар должен напоминать партнерам, что ситуация нуждается в немедленных и жестких действиях, оперативном усилении нашей ПВО. И я благодарен за решение в четверг во время встреч на Кипре о дополнительных взносах в программу PURL. Есть политические решения нескольких европейских стран, и важно, чтобы они были реализованы как можно быстрее.

Также должны двигаться уже и к 21-му пакету европейских санкций против России. Пауза из-за блокировки 20-го пакета дала агрессору дополнительное время на адаптацию – важно этому противодействовать. Мы уже общаемся с командой ЕС по поводу возможных новых санкционных шагов. Главное – существенно ограничить возможности российской военной промышленности. Спасибо всем, кто помогает!» – написал он.

Атака по Украине 25 апреля — последние новости

В ночь на 25 апреля россияне совершили по Украине комбинированную атаку. Оккупанты запустили 619 ударных дронов разных типов, 29 крылатых ракет Х-101, 12 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, 5 крылатых ракет «Калибр» и одну крылатую ракету «Искандер-К».

В Днепре погибли два человека, еще 18 ранены, из них 11 госпитализированы. 26-летняя женщина – в тяжелом состоянии, другие – в состоянии средней тяжести. Частично разрушена четырехэтажка, повреждены предприятия. В Никопольском районе области пострадал 55-летний мужчина.

В Харькове из-за удара дроном пострадали два человека, в том числе полуторагодовалый мальчик. Повреждены жилые дома, газопровод, уничтожены остановки общественного транспорта.