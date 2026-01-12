США могут сделать 2026 год роковым для Путина: анализ военных и экономических провалов РФ

Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН

Российская армия в войне против Украины топчется на месте, пока США демонстрируют молниеносные спецоперации, а экономика РФ трещит по швам. Для президента России Владимира Путина 2026 год может стать еще тяжелее. Есть несколько факторов, которые могут заставить главу Кремля пойти на реальные переговоры о мире.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

2026 год для Путина начался неудачно

Для Путина этот год стартовал крайне неудачно. 11 января продолжительность войны достигла 1 418 дней — именно столько, сколько, по советской терминологии, длилась Великая Отечественная война. За этот период армия Сталина смогла взять Берлин, тогда как нынешние достижения Кремля выглядят значительно бледнее. В течение прошлого года российские силы захватили менее 1% украинской территории. Если ситуация не изменится, России понадобится еще как минимум год, чтобы дойти до границ Донецкой области и установить контроль над землями, которые Путин выдвигает как условие для мира.

Захват Мадуро — удар по имиджу российской армии

События 3 января, когда американские военные молниеносно задержали венесуэльского диктатора Николаса Мадуро вместе с его женой, стали еще одним ударом по имиджу российской армии, продемонстрировав ее слабость.

«Блестящий успех американцев, которые на примере Венесуэлы показали, какой на самом деле должна быть „специальная военная операция“, еще больше деморализует жителей России — и простых людей, и элиту. Контраст между высочайшей эффективностью американских военных и спецслужб и поразительной неэффективностью их российских коллег слишком очевиден», — сказал российский политический аналитик Аббас Галлямов.

Ситуацию для Кремля осложнило и то, что Мадуро считался одним из ближайших союзников Москвы.

Перехват нефтяного танкера — еще один болезненный сигнал для Путина

Еще один болезненный сигнал для Путина поступил 7 января: США перехватили нефтяной танкер вблизи Исландии, несмотря на его сопровождение российским флотом.

План реформ от Козака

Сложностей Путину добавил и внутренний фактор. Его давний союзник Дмитрий Козак, который недавно покинул пост из-за войны против Украины, обнародовал во влиятельном российском медиа масштабный план реформ. Российский политический эксперт Олег Иванов оценил документ так: «этот документ поражает своей смелостью, особенно на фоне нынешней политической риторики. По сути, это программа глубокой трансформации ключевых государственных институтов, призванная ответить на глобальные и внутренние вызовы».

Хотя Путин способен заставить Козака молчать, стоит вспомнить, что в феврале 2022 года тот был не единственным в Совете безопасности, кто предостерегал от вторжения в Украину. Сомнения тогда высказывал и Николай Патрушев — председатель совета, которого впоследствии понизили, но не отстранили полностью.

Война против Украины стоила РФ слишком многого

Недовольство растет и среди тех, кто формально поддерживал войну. Кампания против Украины стоила России чрезвычайно дорого. По оценкам The Economist, только с начала 2025 года до середины октября погибли не менее 100 тыс. российских военных. Классической линии фронта фактически больше не существует — ее заменила «зона уничтожения», где беспилотники выводят из строя до 80% техники и личного состава с обеих сторон.

В 2025 году военные расходы России достигли примерно 15,5 трлн руб. — в пять раз больше, чем в 2021-м, если считать в номинальных показателях. Эти цифры не включают расходы на содержание оккупированных украинских территорий и социальные выплаты военным и их семьям.

В то же время в ноябре 2025 года доходы от экспорта нефти и газа сократились на 34% в годовом измерении. Для латания рекордного бюджетного дефицита (ожидаемые 72 млрд долл., или 2,6% ВВП) и продолжения войны власти с 1 января повысили НДС с 20% до 22%.

Это решение больно ударило по обычным гражданам, ведь стоимость жизни выросла, а желание видеть конец войны — усилилось. Данные «Левада-центра» свидетельствуют о резком сдвиге общественных настроений: в декабре 2024 года за продолжение войны выступали 37%, тогда как 54% поддерживали идею мирных переговоров. Через год только 25% хотели продолжения боевых действий, а уже 67% выступали за поиск мира.

Антиинфляционная политика с высокими процентными ставками практически парализовала инвестиционную активность. Один из самых лояльных к Кремлю олигархов Олег Дерипаска публично поделился редакционной статьей российской газеты, где правительство резко критиковали за отсутствие условий для нормального инвестиционного климата. Авторы писали, что «следующий год невозможно пройти, опираясь на инерцию», и призвали власти «сосредоточиться на создании надежного и развитого рынка капитала и финансов». Дополнительным раздражителем для элит стало блокирование их частных актовов в европейских банках.

Соратники и олигархи могут заставить Путина согласиться на мирные переговоры

8 января Москва жестко отвергла инициативу европейских и украинских переговорщиков по размещению миротворческого контингента для обеспечения будущего прекращения огня. Той же ночью российская армия нанесла мощный удар по Львовской области, второй раз за время полномасштабной войны применив гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник».

Несмотря на способность режима подавлять протестные настроения внутри страны с помощью репрессий, Путин не может бесконечно вести войну без поддержки собственного окружения. И если Соединенные Штаты обеспечат Украину средствами для эффективного противодействия российским дронам и ракетам, эта поддержка может пошатнуться. В такой ситуации уставшие от войны соратники и связанные с ними олигархи вполне могут заставить Путина согласиться на переговоры о мире, приемлемом для Украины.

К слову, британский эксперт Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что мирное соглашение с Украиной — это лучший сценарий для РФ, ведь дальше ситуация будет только ухудшаться. Кремль вскоре столкнется с критической нехваткой финансов и людей. Когда на фронт начнут массово отправлять молодежь из элит Москвы и Петербурга, олигархи вслух заговорит о целесообразности войны. На фоне рекордной инфляции и высоких процентных ставок военная машина агрессора неизбежно остановится.