Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп близок к принятию исторического решения — предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Этот шаг имеет двойной стратегический эффект: усилить обороноспособность Украины и надавить на Германию, которая дальше колеблется относительно передачи Киеву своих ракет Taurus, чтобы «последовать примеру США».

Об этом сообщает Kyiv Pos tсо ссылкой на собственные источники.

Трамп близок к принятию решения о передаче Украине ракет Tomahawk. По словам западных чиновников, толчком к этому стали новые массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины.

Реклама

Знакомые с ходом переговоров источники издания говорят, что этот шаг имеет двойной стратегический эффект: усилить обороноспособность Украины и одновременно надавить на европейских союзников, прежде всего Германию, которая продолжает колебаться относительно передачи своих ракет Taurus, чтобы «последовать примеру США».

Передача Tomahawk с дальностью полета до 1550 миль (почти 2500 км) станет заметным разворотом в политике Вашингтона, который, по мнению Трампа, может сдвинуть с места европейские сомнения.

Первые результаты такого давления уже заметны: канцлер Германии Фридрих Мерц 13 октября объявил, что планирует обсудить с президентом США «наши совместные усилия, направленные на то, чтобы помочь прекратить войну в Украине».

Последние высказывания Трампа свидетельствуют о растущем раздражении из-за нежелания России вести мирные переговоры. Это может стать толчком к кардинальному решению — разрешить поставки дальнобойного оружия, несмотря на предупреждение Москвы, что это «разрушит двусторонние отношения».

Реклама

Подчеркивая свою позицию, Трамп 12 октября заявил: «Я мог бы сказать [России]: „Смотрите, если эта война не будет урегулирована, я пришлю им Tomahawk“. Tomahawk — невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России не нужно [видеть] это».

Как отмечают источники Kyiv Post, такие заявления имеют двойное давление — и на Москву, и на западных партнеров, которые до сих пор медлят.

Президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Говард убежден, что передача Украине Tomahawk может стать «смертельным ударом для российских нефтеперерабатывающих мощностей».

Он также отметил: «Если США предоставят Украине Tomahawk, это резко усилит давление на Германию, которая до сих пор отказывается передать Taurus несмотря на все большее давление«.

Реклама

«Этот шаг радикально изменит стратегический баланс, особенно в отношении Керченского моста,» — подытожил эксперт.

Напомним, 17 октября президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне. По информации издания Axios, политики обсудят возможность передачи Украине ракет Tomahawk.

Зеленский отметил, что говорить о конкретном количестве Tomahawk и их возможностях пока рано, поскольку эти детали будут обсуждаться во время личной встречи с Трампом. Относительно финансирования, президент Украины назвал три «неплохих» варианта: расширение программы НАТО для нужд государства, прямой «мегадил» и использование замороженных активов РФ.

В свою очередь в Кремле не прекращают озвучивать свои угрозы. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине Tomahawk «могут плохо кончиться».