Tomahawk для Украины: Трамп давит на Германию для передачи ракет Taurus — Kyiv Post
Решение Дональда Трампа о ракетах Tomahawk для Украины и усилит ВСУ, и надавит на Германию относительно передачи ракет Taurus.
Президент США Дональд Трамп близок к принятию исторического решения — предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Этот шаг имеет двойной стратегический эффект: усилить обороноспособность Украины и надавить на Германию, которая дальше колеблется относительно передачи Киеву своих ракет Taurus, чтобы «последовать примеру США».
Об этом сообщает Kyiv Pos tсо ссылкой на собственные источники.
Трамп близок к принятию решения о передаче Украине ракет Tomahawk. По словам западных чиновников, толчком к этому стали новые массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины.
Знакомые с ходом переговоров источники издания говорят, что этот шаг имеет двойной стратегический эффект: усилить обороноспособность Украины и одновременно надавить на европейских союзников, прежде всего Германию, которая продолжает колебаться относительно передачи своих ракет Taurus, чтобы «последовать примеру США».
Передача Tomahawk с дальностью полета до 1550 миль (почти 2500 км) станет заметным разворотом в политике Вашингтона, который, по мнению Трампа, может сдвинуть с места европейские сомнения.
Первые результаты такого давления уже заметны: канцлер Германии Фридрих Мерц 13 октября объявил, что планирует обсудить с президентом США «наши совместные усилия, направленные на то, чтобы помочь прекратить войну в Украине».
Последние высказывания Трампа свидетельствуют о растущем раздражении из-за нежелания России вести мирные переговоры. Это может стать толчком к кардинальному решению — разрешить поставки дальнобойного оружия, несмотря на предупреждение Москвы, что это «разрушит двусторонние отношения».
Подчеркивая свою позицию, Трамп 12 октября заявил: «Я мог бы сказать [России]: „Смотрите, если эта война не будет урегулирована, я пришлю им Tomahawk“. Tomahawk — невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России не нужно [видеть] это».
Как отмечают источники Kyiv Post, такие заявления имеют двойное давление — и на Москву, и на западных партнеров, которые до сих пор медлят.
Президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Говард убежден, что передача Украине Tomahawk может стать «смертельным ударом для российских нефтеперерабатывающих мощностей».
Он также отметил: «Если США предоставят Украине Tomahawk, это резко усилит давление на Германию, которая до сих пор отказывается передать Taurus несмотря на все большее давление«.
«Этот шаг радикально изменит стратегический баланс, особенно в отношении Керченского моста,» — подытожил эксперт.
Напомним, 17 октября президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне. По информации издания Axios, политики обсудят возможность передачи Украине ракет Tomahawk.
Зеленский отметил, что говорить о конкретном количестве Tomahawk и их возможностях пока рано, поскольку эти детали будут обсуждаться во время личной встречи с Трампом. Относительно финансирования, президент Украины назвал три «неплохих» варианта: расширение программы НАТО для нужд государства, прямой «мегадил» и использование замороженных активов РФ.
В свою очередь в Кремле не прекращают озвучивать свои угрозы. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине Tomahawk «могут плохо кончиться».