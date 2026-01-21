Трамп сделал новое заявление о Гренландии и загадочно намекнул, как далеко готов зайти

Дональд Трамп. / © Associated Press

В последние недели президент Дональд Трамп настаивает на том, что владение Гренландией имеет решающее значение для национальной безопасности Америки, и намекает, как далеко он готов зайти по этому вопросу.

Об этом сообщает издание New York Post.

Отмечается, что Трамп во время общения с журналистами на брифинге загадочно ответил на вопрос о том, насколько далеко он готов зайти, чтобы приобрести Гренландию.

"Вы узнаете", - коротко ответил американский лидер.

По его словам, во время Всемирного экономического форума в Давосе "запланировано много встреч по Гренландии". Более того, он выразил уверенность, что «все сложится достаточно хорошо».

«Я думаю, что произойдет что-нибудь, что будет очень хорошо для всех. Никто не сделал для НАТО больше, чем я. Мы разработаем что-то, чем НАТО будет очень удовлетворено, и мы будем очень довольны», — подчеркнул Трамп, в очередной раз добавив, что остров нужен Штатам «из соображений безопасности».

«Нам это нужно для национальной и даже мировой безопасности. Это очень важно», — подытожил он.

Напомним, Трамп заявил, мол, жители Гренландии «будут в восторге» от идеи присоединения к США. Президента не беспокоит тот факт, что жители острова четко дали понять: они не хотят быть частью Штатов.