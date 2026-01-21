- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2353
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп сделал новое заявление о Гренландии и загадочно намекнул, как далеко готов зайти
Трамп намекнул на решительные шаги, ведь остров нужен Штатам «из соображений безопасности».
В последние недели президент Дональд Трамп настаивает на том, что владение Гренландией имеет решающее значение для национальной безопасности Америки, и намекает, как далеко он готов зайти по этому вопросу.
Об этом сообщает издание New York Post.
Отмечается, что Трамп во время общения с журналистами на брифинге загадочно ответил на вопрос о том, насколько далеко он готов зайти, чтобы приобрести Гренландию.
"Вы узнаете", - коротко ответил американский лидер.
По его словам, во время Всемирного экономического форума в Давосе "запланировано много встреч по Гренландии". Более того, он выразил уверенность, что «все сложится достаточно хорошо».
«Я думаю, что произойдет что-нибудь, что будет очень хорошо для всех. Никто не сделал для НАТО больше, чем я. Мы разработаем что-то, чем НАТО будет очень удовлетворено, и мы будем очень довольны», — подчеркнул Трамп, в очередной раз добавив, что остров нужен Штатам «из соображений безопасности».
«Нам это нужно для национальной и даже мировой безопасности. Это очень важно», — подытожил он.
Напомним, Трамп заявил, мол, жители Гренландии «будут в восторге» от идеи присоединения к США. Президента не беспокоит тот факт, что жители острова четко дали понять: они не хотят быть частью Штатов.