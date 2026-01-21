Кремль отвергает надежды на мир и выдвигает новые территориальные аппетиты: подробности

Путин и Лавров. / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил приверженность Кремля своим первоначальным требованиям по войне в Украине. В частности, речь идет о решении так называемых «коренных причин» вторжения РФ.

Об этом говорится в последнем отчете Института изучения войны (ISW).

Лавров выступил с речью и провел пресс-конференцию, на которой изложил новости о внешней политике России. Аналитики акцентируют внимание на том, что заявления министра прозвучали на фоне ожидаемых мирных переговоров на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Лавров и другие кремлевские чиновники неоднократно определяли „коренные причины“ как расширение НАТО и якобы дискриминацию русского народа, русского языка и Русской православной церкви, которая является контролируемым Кремлем инструмента влияния в Украине», — говорится в отчете.

Кроме того, глава российского МИД подтвердил отказ Москвы от любого мирного соглашения, которое не передает России всю «Новороссию», включающую районы восточной и южной Украины за пределами оккупированных областей, а также предоставляет Киеву гарантии безопасности со стороны Европы.

Лавров отклонил 20-точечный мирный план США, Украины и Европы и перечислил требования, не отвечающие условиям первоначального американского 28-точечного мирного плана. Он также отклонил возможное временное или постоянное прекращение огня. Мол, Украина может «потом снова напасть на РФ.

Таким образом, отмечают американские аналитики, Лавров ошибочно обвинил Украину якобы в нападении на Россию в прошлом, в то время как именно РФ была инициатором всей военной агрессии.

«Высокопоставленные кремлевские чиновники и сам Владимир Путин неоднократно демонстрировали, что Россия не будет удовлетворена мирным урегулированием, которое не отвечает ее бескомпромиссным условиям или касается только Украины и не предусматривает радикальной реструктуризации НАТО», — говорится в отчете

Последние заявления Лаврова, добавили в ISW, установили условия, чтобы Российская Федерация оправдала перед внутренней аудиторией свой отказ от любых условий, вытекающих из переговоров на саммите в Давосе.

Напомним, ранее Сергей Лавров откровенно назвал новые цели войны. В частности, он заявил, что будущее мирное урегулирование должно решить «вопрос судьбы людей, проживающих в Крыму, Новороссии и на Донбассе».

Именно упоминание о Новороссии, отмечают американские аналитики, не является новым требованием. Впрочем, это еще одно доказательство того, что требования Москвы больше, чем те, что были изложены в первоначальном плане США, состоящего из 28 пунктов.

