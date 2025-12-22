У Путина отреагировали на заявление Вэнса о "прорыве в переговорах"

Песков / © Associated Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о прорыве в переговорах. Как утверждает путинский спикер, он не понял, что американский чиновник имел в виду.

Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

По словам Пескова, ему неизвестно, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о «прорыве» США в переговорах по Украине.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал заявление о прорыве в переговорах между США и Россией по Украине.

«Я получил обновленную информацию от наших переговорщиков сегодня утром. Так что прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, состоит в том, что все вопросы действительно вынесены на поверхность», — отметил он.