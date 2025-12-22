ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2166
Время на прочтение
1 мин

У Путина отреагировали на заявление Вэнса о "прорыве в переговорах"

Песков будто бы не знает, что Вэнс имел в виду.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Песков

Песков / © Associated Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о прорыве в переговорах. Как утверждает путинский спикер, он не понял, что американский чиновник имел в виду.

Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

По словам Пескова, ему неизвестно, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о «прорыве» США в переговорах по Украине.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал заявление о прорыве в переговорах между США и Россией по Украине.

«Я получил обновленную информацию от наших переговорщиков сегодня утром. Так что прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, состоит в том, что все вопросы действительно вынесены на поверхность», — отметил он.

Дата публикации
Количество просмотров
2166
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie