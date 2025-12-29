У Залужного отреагировали на сообщение СМИ об увольнении с должности посла

Валерий Залужный / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Сегодня в медиа появилась информация, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в начале января готовится покинуть пост. Впрочем, информация не соответствует действительности.

Об этом заявила медиасоветница Залужного Оксана Тороп в комментарии «УП».

«Как всегда неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он продолжает отстаивать интересы Украины в должности посла в Великобритании», — подчеркнула Тороп.

Реклама

По ее словам, у Залужного нет планов покинуть пост посла уже в начале января.

Информация СМИ

Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах сообщило, что Залужный уже в начале января может покинуть дипломатическую должность. Вроде бы дипломат даже обсудил свое решение с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Киев.

«Они с президентом обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — сообщили собеседники издания.