У Залужного отреагировали на сообщение СМИ об увольнении с должности посла
У Залужного "ничего не изменилось", говорят в его команде.
Сегодня в медиа появилась информация, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в начале января готовится покинуть пост. Впрочем, информация не соответствует действительности.
Об этом заявила медиасоветница Залужного Оксана Тороп в комментарии «УП».
«Как всегда неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он продолжает отстаивать интересы Украины в должности посла в Великобритании», — подчеркнула Тороп.
По ее словам, у Залужного нет планов покинуть пост посла уже в начале января.
Информация СМИ
Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах сообщило, что Залужный уже в начале января может покинуть дипломатическую должность. Вроде бы дипломат даже обсудил свое решение с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Киев.
«Они с президентом обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — сообщили собеседники издания.