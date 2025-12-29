У Залужного відреагували на повідомлення ЗМІ про звільнення з посади посла

Валерій Залужний / © Associated Press

Сьогодні у медіа з’явилася інформація, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний на початку січня готується залишити посаду. Втім, інформація не відповідає дійсності.

Про це заявила медіарадниця Залужного Оксана Тороп в коментарі “УП”.

"Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії”, - наголосила Тороп.

За її словами, Залужний не має планів залишити посаду посла вже на початку січня.