После встречи с Трампом Зеленский назвал два нерешенных вопроса

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече 28 декабря / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский назвал два вопроса в контексте мирного плана, которые остаются нерешенными после его встречи с Дональдом Трампом 28 декабря.

Об этом украинский лидер сообщил в ответ на вопрос журналистов.

Нерешенными вопросами остаются Запорожская АЭС и территории.

«Это станция, как она будет функционировать, Запорожская атомная и вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе. И я поэтому и сказал, что этот 20-пунктный план готов на 90%, потому что нет договоренности из 20-ти пунктов по двум пунктам», — рассказал Зеленский.

Он также подтвердил свое заявление о том, что в вопросе гарантий безопасности для Украины все готово на 100%.

«Да, мы обсудим (с США — ред.) немного еще деталей относительно срока действий этих гарантий безопасности», — добавил президент.

Напомним, Зеленский сообщил, что по результатам переговоров с Трампом во Флориде 28 декабря Украина и США полностью согласовали военный блок гарантий безопасности. Текущий проект документа предусматривает обязательства на 15 лет, однако украинский лидер предложил Трампу расширить этот срок до 50 лет, чтобы обеспечить долгосрочный мир. Президент США пообещал рассмотреть эту инициативу. Кроме военного аспекта, на 90% согласованы трехсторонние гарантии с участием Европы и финализируется план экономического развития.