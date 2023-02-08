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В Британии рассказали, когда начнут учить украинских пилотов

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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В Британии рассказали, когда начнут учить украинских пилотов

Фото: Associated Press

В Британии рассказали, когда могут начаться учения для украинских пилотов.

Британия надеется начать обучение для первой группы украинских пилотов уже этой весной.

Об этом сообщает The Guardian.

"Мы считаем правильным предоставить краткосрочное оборудование, в частности танки Challenger, дополнительные пушки, средства большей дальности, которые могут помочь выиграть войну сейчас, но мы также рассматриваем помощь в средней и долгой перспективе, чтобы гарантировать, что у Украины есть все возможности", — отметил спикер премьер-министра Британии.

Он отметил, что страна хочет как можно быстрее приступить к обучению украинских пилотов, и добавил, что британские самолеты являются "сложными единицами военной техники".

Напомним, после визита президента Зеленского в Британию, премьер-министр страны Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон может потенциально предоставить Украине.

Следует отметить, что во время своего выступления в Букингемском дворце президент Украины Владимир Зеленский заранее поблагодарил Великобританию за "мощные самолеты".

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Дата публикации
Просмотры
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